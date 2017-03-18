Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Сумарно: щомісячно адепти Прикиївських Єпенів будуть витрачати 300-400 дол. На дорогу, транспорт і т.п. Плюс стояння в автокорках.
лет 20 езжу Троя-Шулявка-Троя , сменил 4 тачки, предпоследняя 7 лет у меня была. В среднем прохожу порядка 250км/нед (5000км/год), 30..35л/7..9дн Солгасно ДомБух на обслуж машинки (бензус, стоянка, ТО, КАСКО, ОСАГО, колодки, резина) за 34мес (янв 2019-окт 2021) ушло 175300грн /34 = 5155/мес (меньше 200уе).
250 км в неделю это +- 10000-15000 в год, наверное единичку не дописали. 5155/мес, это много или мало? а если в семье два авто? а если в разрезе аренды квартиры напротив работы и экономии кучи нервов и времени?
Понятно что все цифры на 2 надо умножать. Иначе какая-то дискриминация и мучения для одного из членов семьи.
vitaliian написав:Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. (Бомж примеры только из интернета. )
Я просто не знаю вообще никого из понаехов, которые оформили карту киевлянина. Собственно, исходя из её названия, даже не пробовали. И что-то мне подсказывает, что все не так просто для понаеха, работающего в Киеве
Когда я чего-то не знаю, беру и читаю инструкцию, какой смысл додумывать, строить теории и домыслы? Я вчера вообще про нее ничего не знал, в последнее время платил qr кодом на смартфоне. 8 грн слишком смешная сумма чтобы ещё тратить время узнавать и оформлять какие-то карты.
К сожалению, у нас инструкция не всегда коррелирует с реальностью. Неужели вы думаете, что сотни тысяч понаехов массово не воспользовались возможностью сэкономить, причём карта киевлянина существует много лет
Faceless написав:К сожалению, у нас инструкция не всегда коррелирует с реальностью. Неужели вы думаете, что сотни тысяч понаехов массово не воспользовались возможностью сэкономить, причём карта киевлянина существует много лет
Что эта карта дает трудоспособному человеку без льгот?
kingkongovets написав:на панорамные окна можно ставить солнечные панели, вангую шо скоро их будут выпускать в виде рулонных блэкаутов
а вообще панорамные окна в нашем климате - это явно не про экономию и комфорт а без достойного вида вообще идиотизм
зы: были во владении пару бывших дворницких в царских доходных домах - они по 25 метров, комната/коридорчик/санузел, хоть и потолки высоченные, но чувствуешь себя как в спичечном коробке, жить невозможно, годятся лишь для рабочих кабинетов на одного, как жить в 15 метрах, да еще и с двумя панорамными окнами с видом в огороды и такие же чужие окна? это ж кем надо быть шоп там по своей воле жить?
После жизни в советской двушке двумя поколениями, или в общаге несколько человек в одной комнате с общей кухней и с/у на этаж, поверьте, свой пусть и смарт или гостинка кажутся отличным вариантом. Это уже потом начинаешь привыкать к хорошему
vitaliian написав:Не знаю никого кто добровольно пересел бы с относительно новой иномарки на жигули или волгу. Поэтому происходит и будет происходить наоборот продали гостинку купили в ирпене новострой, но лавочка закроется, ирпенская цена подтянется к киевской и вероятно даже превысит некоторые районы типа дрвз и трои. Думаете на чем Ирпень вырос и продолжает расти? Так что продавайте вашу гостинку пока за нее хоть 5 копеек дают.
Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM. Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс). Аналогия полная - так же дешево, так же вроде неплохо смотрится. Даже первое время блестит. В общем - все отлично, пока не начнешь пользоваться. И теперь вопрос поставим заново - много ли людей согласится пересесть с 10-летнего Пассата, на нового GEELY СК??
не думаю, що радяньский москвіч (панелька чи хрущ) з центральним опаленням, зношеними комунікаціями буде ліпша за новобудову із індивідуальним опаленням і утепленням. От через років 10 і подивимся, чи радяньский житловий фонд утеплять і відреставрують (як в бувших країнах соц. табору) та замінять/реконструюють систему ЦО. В тій же Польщі ЦО вважається ліпше (і вигідніше), чим індивідуальне
У нас якщо й відреставрують і оновлять, то тільки вибірково, там де зірки зійдуться. Більшу частину, думаю, знесуть і забудують, де вийде домовитися, де не вийде - переведуть з часом в аварійне, і все одно знесуть, але пізніше
kyk написав:а карта дает трудоспособному человеку без льгот?
оплата услуг жкх на сайте без комисии 5-15 грн раз в месяц, больше не сталкивался.
платежи за услуги жкх, кроме ЖЕК/ОСББ и так практически все банки пропускают без комиссии в онлайне. Я не совсем понял, кажется Конг писал, что карточка киевлянина дает льготы на ЖКХ. Какие? Может пора оформить уже
kyk написав:а карта дает трудоспособному человеку без льгот?
оплата услуг жкх на сайте без комисии 5-15 грн раз в месяц, больше не сталкивался.
платежи за услуги жкх, кроме ЖЕК/ОСББ и так практически все банки пропускают без комиссии. Я не совсем понял, кажется Конг писал, что карточка киевлянина дает льготы на ЖКХ. Какие? Может пора оформить уже
Думаю, льготы ему даёт что-то совсем другое, карточка это просто инструмент
kyk написав:а карта дает трудоспособному человеку без льгот?
оплата услуг жкх на сайте без комисии 5-15 грн раз в месяц, больше не сталкивался.
платежи за услуги жкх, кроме ЖЕК/ОСББ и так практически все банки пропускают без комиссии в онлайне. Я не совсем понял, кажется Конг писал, что карточка киевлянина дает льготы на ЖКХ. Какие? Может пора оформить уже
льготы по жкх дает не карта киянина) а вот на проезд будет давать