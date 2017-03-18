RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8902890389048905>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:12

  Slon_Nosov написав:
  Amethyst написав:
  Frant написав:Сумарно: щомісячно адепти Прикиївських Єпенів будуть витрачати 300-400 дол. На дорогу, транспорт і т.п. Плюс стояння в автокорках.

лет 20 езжу Троя-Шулявка-Троя :), сменил 4 тачки, предпоследняя 7 лет у меня была. В среднем прохожу порядка 250км/нед (5000км/год), 30..35л/7..9дн
Солгасно ДомБух на обслуж машинки (бензус, стоянка, ТО, КАСКО, ОСАГО, колодки, резина) за 34мес (янв 2019-окт 2021) ушло 175300грн /34 = 5155/мес (меньше 200уе).


250 км в неделю это +- 10000-15000 в год, наверное единичку не дописали.
5155/мес, это много или мало?
а если в семье два авто? а если в разрезе аренды квартиры напротив работы и экономии кучи нервов и времени?

Понятно что все цифры на 2 надо умножать. Иначе какая-то дискриминация и мучения для одного из членов семьи.
airmax78
 
Повідомлень: 39952
З нами з: 25.10.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. (Бомж примеры только из интернета. )
Я просто не знаю вообще никого из понаехов, которые оформили карту киевлянина. Собственно, исходя из её названия, даже не пробовали. И что-то мне подсказывает, что все не так просто для понаеха, работающего в Киеве

Когда я чего-то не знаю, беру и читаю инструкцию, какой смысл додумывать, строить теории и домыслы? Я вчера вообще про нее ничего не знал, в последнее время платил qr кодом на смартфоне. 8 грн слишком смешная сумма чтобы ещё тратить время узнавать и оформлять какие-то карты.

К сожалению, у нас инструкция не всегда коррелирует с реальностью. Неужели вы думаете, что сотни тысяч понаехов массово не воспользовались возможностью сэкономить, причём карта киевлянина существует много лет
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30440
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7317 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:47

  Faceless написав:К сожалению, у нас инструкция не всегда коррелирует с реальностью. Неужели вы думаете, что сотни тысяч понаехов массово не воспользовались возможностью сэкономить, причём карта киевлянина существует много лет

Что эта карта дает трудоспособному человеку без льгот?
kyk
 
Повідомлень: 939
З нами з: 24.01.12
Подякував: 148 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:на панорамные окна можно ставить солнечные панели, вангую шо скоро их будут выпускать в виде рулонных блэкаутов

а вообще панорамные окна в нашем климате - это явно не про экономию и комфорт
а без достойного вида вообще идиотизм

зы: были во владении пару бывших дворницких в царских доходных домах - они по 25 метров, комната/коридорчик/санузел, хоть и потолки высоченные, но чувствуешь себя как в спичечном коробке, жить невозможно, годятся лишь для рабочих кабинетов на одного, как жить в 15 метрах, да еще и с двумя панорамными окнами с видом в огороды и такие же чужие окна?
это ж кем надо быть шоп там по своей воле жить?
После жизни в советской двушке двумя поколениями, или в общаге несколько человек в одной комнате с общей кухней и с/у на этаж, поверьте, свой пусть и смарт или гостинка кажутся отличным вариантом. Это уже потом начинаешь привыкать к хорошему
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30440
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7317 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kyk написав:а карта дает трудоспособному человеку без льгот?


оплата услуг жкх на сайте без комисии 5-15 грн раз в месяц, больше не сталкивался.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2142
З нами з: 13.07.09
Подякував: 717 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Damien написав:
  vitaliian написав:Не знаю никого кто добровольно пересел бы с относительно новой иномарки на жигули или волгу. Поэтому происходит и будет происходить наоборот продали гостинку купили в ирпене новострой, но лавочка закроется, ирпенская цена подтянется к киевской и вероятно даже превысит некоторые районы типа дрвз и трои. Думаете на чем Ирпень вырос и продолжает расти? Так что продавайте вашу гостинку пока за нее хоть 5 копеек дают.

Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM.
Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Аналогия полная - так же дешево, так же вроде неплохо смотрится. Даже первое время блестит. В общем - все отлично, пока не начнешь пользоваться.
И теперь вопрос поставим заново - много ли людей согласится пересесть с 10-летнего Пассата, на нового GEELY СК??Зображення

не думаю, що радяньский москвіч (панелька чи хрущ) з центральним опаленням, зношеними комунікаціями буде ліпша за новобудову із індивідуальним опаленням і утепленням.
От через років 10 і подивимся, чи радяньский житловий фонд утеплять і відреставрують (як в бувших країнах соц. табору) та замінять/реконструюють систему ЦО.
В тій же Польщі ЦО вважається ліпше (і вигідніше), чим індивідуальне


У нас якщо й відреставрують і оновлять, то тільки вибірково, там де зірки зійдуться. Більшу частину, думаю, знесуть і забудують, де вийде домовитися, де не вийде - переведуть з часом в аварійне, і все одно знесуть, але пізніше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30440
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7317 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:55

  Slon_Nosov написав:
  kyk написав:а карта дает трудоспособному человеку без льгот?


оплата услуг жкх на сайте без комисии 5-15 грн раз в месяц, больше не сталкивался.

платежи за услуги жкх, кроме ЖЕК/ОСББ и так практически все банки пропускают без комиссии в онлайне.
Я не совсем понял, кажется Конг писал, что карточка киевлянина дает льготы на ЖКХ. Какие? Может пора оформить уже
sequence
 
Повідомлень: 6003
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 1559 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Slon_Nosov написав:
  kyk написав:а карта дает трудоспособному человеку без льгот?


оплата услуг жкх на сайте без комисии 5-15 грн раз в месяц, больше не сталкивался.

платежи за услуги жкх, кроме ЖЕК/ОСББ и так практически все банки пропускают без комиссии.
Я не совсем понял, кажется Конг писал, что карточка киевлянина дает льготы на ЖКХ. Какие? Может пора оформить уже
Думаю, льготы ему даёт что-то совсем другое, карточка это просто инструмент
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30440
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7317 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Slon_Nosov написав:
  kyk написав:а карта дает трудоспособному человеку без льгот?


оплата услуг жкх на сайте без комисии 5-15 грн раз в месяц, больше не сталкивался.

платежи за услуги жкх, кроме ЖЕК/ОСББ и так практически все банки пропускают без комиссии в онлайне.
Я не совсем понял, кажется Конг писал, что карточка киевлянина дает льготы на ЖКХ. Какие? Может пора оформить уже
льготы по жкх дает не карта киянина)
а вот на проезд будет давать
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9992
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:00

  Slon_Nosov написав:
  kyk написав:а карта дает трудоспособному человеку без льгот?


оплата услуг жкх на сайте без комисии 5-15 грн раз в месяц, больше не сталкивался.

Монобанк комуналь без комиссий, а пумб "все можу", ещё и с кешбэком. Мелочи но приятно может кто не в курсе...
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9125
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 2356 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8902890389048905>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, V2 і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
713 380175
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 13:15
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2162, 2163, 2164
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21638 4016050
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 10:07
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 51029
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.