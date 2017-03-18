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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лис, 2021 13:11
Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. (Бомж примеры только из интернета. )
Я просто не знаю вообще никого из понаехов, которые оформили карту киевлянина. Собственно, исходя из её названия, даже не пробовали. И что-то мне подсказывает, что все не так просто для понаеха, работающего в Киеве
о здесь уже и карты куянина обсуждают!))
понаехам для получения нужна справка с места работы.
НЕльогтникам на нее можно было покупать вот те 50 поездок. Оформление бесплатное
Востаннє редагувалось Ромасик
в Чет 18 лис, 2021 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:14
kingkongovets написав:
..льготы по жкх дает не карта киянина)
а вот на проезд будет давать
Теперь ясно. Не ясно было тут
"я тебе больше скажу - у меня и карта есть, и проезд по ней на всех видах городского транспорта бесплатный, да еще и приличные скидки на жкх)
и я не «элита»)"
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:16
sequence написав: kingkongovets написав:
..льготы по жкх дает не карта киянина)
а вот на проезд будет давать
Теперь ясно. Не ясно было тут
"я тебе больше скажу - у меня и карта есть, и проезд по ней на всех видах городского транспорта бесплатный, да еще и приличные скидки на жкх)
и я не «элита»)"
там был ответ на конкретный пост, который веталь потом как всегда удалил, или отредактировал, про «элиту», а не про карту киянина
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:23
Frant написав:
скільки грошей треба на щоденну дорогу з Єпенів в Києві і назад? При вартості бензина 33 грн/л?))) Амортизація машини - при щоденному користуванні? Заміна машини кожні 5 років - тому що швидко зношуються?
Відповідь - більше на на 22% чим при 27 грн за л., але не в 2.5 рази як пропонує КМДА для ГТ.
Сказав би Кличко, що разовий квиток буде не 8 грн. а 10 грн., то не було би хайпу.
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