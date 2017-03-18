Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. (Бомж примеры только из интернета. )
Я просто не знаю вообще никого из понаехов, которые оформили карту киевлянина. Собственно, исходя из её названия, даже не пробовали. И что-то мне подсказывает, что все не так просто для понаеха, работающего в Киеве
о здесь уже и карты куянина обсуждают!)) понаехам для получения нужна справка с места работы. НЕльогтникам на нее можно было покупать вот те 50 поездок. Оформление бесплатное
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 18 лис, 2021 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:скільки грошей треба на щоденну дорогу з Єпенів в Києві і назад? При вартості бензина 33 грн/л?))) Амортизація машини - при щоденному користуванні? Заміна машини кожні 5 років - тому що швидко зношуються?
Відповідь - більше на на 22% чим при 27 грн за л., але не в 2.5 рази як пропонує КМДА для ГТ.
Сказав би Кличко, що разовий квиток буде не 8 грн. а 10 грн., то не було би хайпу.
kingkongovets написав: 35 грн/час парковки ты вообще удавишься
Ради прикола перешел по QR коду на парковке. Ожидал, что в диджитализированной европейской столице в 21 веке попаду в удобную форму оплаты и можно будет быстро заплатить и получить время до которого парковка оплачена. Ан нет - таки да, говно и страдать - по коду попадаешь на сайт, на котором много чего можно почитать, но вот удобной оплаты - нет. Это я не говорю про иностранцев - они ж у нас не шастают, правда?