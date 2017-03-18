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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:11

  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. (Бомж примеры только из интернета. )
Я просто не знаю вообще никого из понаехов, которые оформили карту киевлянина. Собственно, исходя из её названия, даже не пробовали. И что-то мне подсказывает, что все не так просто для понаеха, работающего в Киеве

о здесь уже и карты куянина обсуждают!))
понаехам для получения нужна справка с места работы.
НЕльогтникам на нее можно было покупать вот те 50 поездок. Оформление бесплатное
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 18 лис, 2021 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:14

  kingkongovets написав:..льготы по жкх дает не карта киянина)
а вот на проезд будет давать

Теперь ясно. Не ясно было тут
"я тебе больше скажу - у меня и карта есть, и проезд по ней на всех видах городского транспорта бесплатный, да еще и приличные скидки на жкх)
и я не «элита»)"
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:..льготы по жкх дает не карта киянина)
а вот на проезд будет давать

Теперь ясно. Не ясно было тут
"я тебе больше скажу - у меня и карта есть, и проезд по ней на всех видах городского транспорта бесплатный, да еще и приличные скидки на жкх)
и я не «элита»)"
там был ответ на конкретный пост, который веталь потом как всегда удалил, или отредактировал, про «элиту», а не про карту киянина
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:23

  Frant написав:скільки грошей треба на щоденну дорогу з Єпенів в Києві і назад? При вартості бензина 33 грн/л?))) Амортизація машини - при щоденному користуванні? Заміна машини кожні 5 років - тому що швидко зношуються?

Відповідь - більше на на 22% чим при 27 грн за л., але не в 2.5 рази як пропонує КМДА для ГТ.

Сказав би Кличко, що разовий квиток буде не 8 грн. а 10 грн., то не було би хайпу.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:25

  Успіх написав:
  flyman написав:Зображення

Ну от - це зовсім інша справа!
Респект!👍

І панорамні вікна мені сподобались(як і в мене в смарті)
Правда, в мене буде 1 вікно, а у тебе їх 2.
Але 15м2 :shock: Карл!!!
Флай, а де там умивальник/сральник ставити і душову? :shock:
А мийку?

п.с.
Дивись, Флай, в мене хоч 1 вікно, але ПОВНОЦІННИЙ с/в! І загальних квадратів, майже, вдвічі більше!
Зображення

на КарДачах помістилося в кавалірці на 14,5м2 а тут на 15м+ ти думаєш, що не поміститься?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:29

  kingkongovets написав: 35 грн/час парковки ты вообще удавишься


Ради прикола перешел по QR коду на парковке. Ожидал, что в диджитализированной европейской столице в 21 веке попаду в удобную форму оплаты и можно будет быстро заплатить и получить время до которого парковка оплачена. Ан нет - таки да, говно и страдать - по коду попадаешь на сайт, на котором много чего можно почитать, но вот удобной оплаты - нет. Это я не говорю про иностранцев - они ж у нас не шастают, правда?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:31

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  flyman написав:а тут на 15м+

А зорієнтуй, в якому (чи біля якого) квадрату твоя 15тиметрова прєлєсть знаходиться?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:35

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Зображення

Ну от - це зовсім інша справа!
Респект!👍

І панорамні вікна мені сподобались(як і в мене в смарті)
Правда, в мене буде 1 вікно, а у тебе їх 2.
Але 15м2 :shock: Карл!!!
Флай, а де там умивальник/сральник ставити і душову? :shock:
А мийку?

п.с.
Дивись, Флай, в мене хоч 1 вікно, але ПОВНОЦІННИЙ с/в! І загальних квадратів, майже, вдвічі більше!
Зображення

на КарДачах помістилося в кавалірці на 14,5м2 а тут на 15м+ ти думаєш, що не поміститься?

А що, ти думаєш зробити ось так? :D
Зображення[/quote]
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:39

  Успіх написав:
  flyman написав:а тут на 15м+

А зорієнтуй, в якому (чи біля якого) квадрату твоя 15тиметрова прєлєсть знаходиться?
Зображення

Десь там
Дуже добре що ти вмієш в гугл-мап шукати по слову Жуляни.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:43

  Успіх написав:..
А що, ти думаєш зробити ось так? :D
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все так, только там должен стоять толчек
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