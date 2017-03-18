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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лис, 2021 13:44
flyman написав:
Десь там
Я ж тобі спецом квадратики намалював)) то вже міг би тицьнути, в/біля якого квадратика знаходиться
flyman написав:
шукати по слову Жуляни
Просто, ти писав, що 20-25хв на піхоту до станції метро Теремки і Іподром)) і ще ШРТ має бути неподалік - тому варіантів, якби не багато
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:49
Ромасик написав: Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. (Бомж примеры только из интернета. )
Я просто не знаю вообще никого из понаехов, которые оформили карту киевлянина. Собственно, исходя из её названия, даже не пробовали. И что-то мне подсказывает, что все не так просто для понаеха, работающего в Киеве
о здесь уже и карты куянина обсуждают!))
понаехам для получения нужна справка с места работы.
НЕльогтникам на нее можно было покупать вот те 50 поездок. Оформление бесплатное
насколько мне известно карту выдает только ощад и обслуживание карты 120 грн/год.
сейчас ребенок-студент делает для себя.
т.е. не бесплатно.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:54
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:55
Успіх написав: flyman написав:
Десь там
Я ж тобі спецом квадратики намалював)) то вже міг би тицьнути, в/біля якого квадратика знаходиться
flyman написав:
шукати по слову Жуляни
Просто, ти писав, що 20-25хв на піхоту до станції метро Теремки і Іподром)) і ще ШРТ має бути неподалік - тому варіантів, якби не багато
тобі яка то різниця?
ще прийдеш в гості а я тебе не кликав, а з їжі тільки булочка Малятко і смажена яйце та цибуля?
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:02
flyman написав:
прийдеш в гості а я тебе не кликав, а з їжі тільки булочка Малятко і смажена яйце та цибуля?
давай всех приглашай, че за дела. Надо обмыть помещение.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:03
flyman написав:
тобі яка то різниця?
ще прийдеш в гості а я тебе не кликав, а з їжі тільки булочка Малятко і смажена яйце та цибуля?
Різниця в тому, що Успіх - НЕ скриває свій УСПІХ (місцерозташування свого смарту)
А смажене яйце з цибулею добре піде під 100грам первака
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:05
vitaliian написав: flyman написав:
прийдеш в гості а я тебе не кликав, а з їжі тільки булочка Малятко і смажена яйце та цибуля?
давай всех приглашай, че за дела. Надо обмыть помещение.
Можна і он-лайн по Вайберу(так як карантин)
Тим більше, що просто реально не помістимось всі в його 15м2
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:08
vitaliian написав: flyman написав:
прийдеш в гості а я тебе не кликав, а з їжі тільки булочка Малятко і смажена яйце та цибуля?
давай всех приглашай, че за дела. Надо обмыть помещение.
дада. Я принесу в подарок какой-то ценный стройматериал или мебель. Недавно мы отказались от деревянных поддонов, могу притащить с десяток, простор для использования безлимитный
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