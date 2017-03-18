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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:09
vitaliian написав: flyman написав:
прийдеш в гості а я тебе не кликав, а з їжі тільки булочка Малятко і смажена яйце та цибуля?
давай всех приглашай, че за дела. Надо обмыть помещение.
думаєш, якщо я долярчика не чекаю, то інші бажані?
поки що дякую, але ніт.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:09
Slon_Nosov написав:
насколько мне известно карту выдает только ощад и обслуживание карты 120 грн/год.
сейчас ребенок-студент делает для себя.
т.е. не бесплатно.
возможно, раньше точно было бесплатно.
Хотя сейчас смотрю тоже есть 2 тарифа для мун.карты: мий комфорт (120) и мий рахунок (бесплатно).
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