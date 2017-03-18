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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:09

  vitaliian написав:
  flyman написав:прийдеш в гості а я тебе не кликав, а з їжі тільки булочка Малятко і смажена яйце та цибуля?
давай всех приглашай, че за дела. Надо обмыть помещение.

думаєш, якщо я долярчика не чекаю, то інші бажані?
поки що дякую, але ніт.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:09

  Slon_Nosov написав:насколько мне известно карту выдает только ощад и обслуживание карты 120 грн/год.
сейчас ребенок-студент делает для себя.
т.е. не бесплатно.

возможно, раньше точно было бесплатно.
Хотя сейчас смотрю тоже есть 2 тарифа для мун.карты: мий комфорт (120) и мий рахунок (бесплатно).
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:15

  Успіх написав:
  flyman написав:тобі яка то різниця?
ще прийдеш в гості а я тебе не кликав, а з їжі тільки булочка Малятко і смажена яйце та цибуля?

Різниця в тому, що Успіх - НЕ скриває свій УСПІХ (місцерозташування свого смарту)

А смажене яйце з цибулею добре піде під 100грам первака ;)


У каждого свои критерии успиху ) а успих будет, когда продадите и выйдете в кэш - тогда можно о чем-то говорить, а пока у вас лишь обещания застройщика
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Може тому Макс захищає омноблок?🤗
https://kievstroy.org/ua/articles/dovgo ... bloku.html
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:18

  Sidus написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:тобі яка то різниця?
ще прийдеш в гості а я тебе не кликав, а з їжі тільки булочка Малятко і смажена яйце та цибуля?

Різниця в тому, що Успіх - НЕ скриває свій УСПІХ (місцерозташування свого смарту)

А смажене яйце з цибулею добре піде під 100грам первака ;)


У каждого свои критерии успиху ) а успих будет, когда продадите и выйдете в кэш - тогда можно о чем-то говорить, а пока у вас лишь обещания застройщика

успіх любить тишу,
а хвальки люблять робити вигляд успіха та ганяти понти
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:26

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Sidus написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:тобі яка то різниця?
ще прийдеш в гості а я тебе не кликав, а з їжі тільки булочка Малятко і смажена яйце та цибуля?

Різниця в тому, що Успіх - НЕ скриває свій УСПІХ (місцерозташування свого смарту)

А смажене яйце з цибулею добре піде під 100грам первака ;)


У каждого свои критерии успиху ) а успих будет, когда продадите и выйдете в кэш - тогда можно о чем-то говорить, а пока у вас лишь обещания застройщика

Ну, обіцянки вже перейшли екватор і невпинними темпами рухаються до фінішу! :)
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Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™👍😀
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:37

Дешево і сердито!©®™

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:прийдеш в гості а я тебе не кликав, а з їжі тільки булочка Малятко і смажена яйце та цибуля?
давай всех приглашай, че за дела. Надо обмыть помещение.

думаєш, якщо я долярчика не чекаю, то інші бажані?
поки що дякую, але ніт.

- аааааа, боїшся зайвих витрат?
Нічого, зайдеш в атб і потім, на столику з підонів, пригостиш нас:
✓Кількою в томаті
✓Булочками сонечко/малятко
✓Пивом рогань :mrgreen:
✓Мівіною(своя лінія) :mrgreen:
✓І ще відкриєш свої закрутки.... - ну там сливки, аличу... чи що ти там закручував? :mrgreen: і все, свято - вдалось! :mrgreen:
✓А на десерт - там в атб є пачечки солодкого "повітряного рису" по 8грн))
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Тож - все буде УСПІХ!©®™ :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:39

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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 лис, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:41

[quot :arrow: :
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 18 лис, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:54

  Успіх написав:Зображення

Балконы разыгрывались в лотерею? Или покупали кто хотел за отдельные деньги, кто не хотел отказывался?
После того, как обладатели балконов выгребут кучу окурков, некоторые захотят застеклиться. Представляю, насколько колхозно это будет выглядеть. Одно дело когда ряд балконов, как в советских панельках, другое, когда гнездовым методом.

PS На инфу про ипотеку, которая ракетой вверх, никто не обратил внимание.
Vlad442
 
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