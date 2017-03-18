Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Libo написав:И представьте теперь, мы продлили метро на Трою, Бровары, Борисполь, Бучу, Борщ и т.д., ввели платный въезд в центр, приличную плату за дневную парковку в городе ... Насколько бы уменьшилось количество машин на наших дорогах.
Глупости. Всё человечество съедется жить на окраинах Киева??? Ты меня улыбнул. Посмотри на опыт цивилизованных стран. Ветки метро уходят на десятки километров за границы города. Возле станций метро перехватывающие парковки. Пипл живет в коттеджной зоне, опоясывающей мегаполис. А вы забиты, живете категориями совдепии и не мыслите жизни кроме как в ЖК. Будет так: живете в коттедже, подскакиеваете на авто к метро, паркуетесь, пересаживаетесь в него и едете. Час времени в час пик с расстояния 30-40 км от черты города. А теперь проэкспериментируй на авто - выедь за Бровары на 20 км и стартани оттуда в 8:00 и попади в 9:00 на работу. Сейчас с Трои за час трудно добраться. А будете скоро добираться за час из своего загороднего коттеджа с цветочками, бассейном, камином, яблоневым и вишневым садом... Но сначала кто-то должен подсказать боксёру идею вывести все линии метро на 20-30 км за черту города.