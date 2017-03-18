Додано: Чет 18 лис, 2021 16:03

Vlad442 написав: Libo написав: И представьте теперь, мы продлили метро на Трою, Бровары, Борисполь, Бучу, Борщ и т.д., ввели платный въезд в центр, приличную плату за дневную парковку в городе ... Насколько бы уменьшилось количество машин на наших дорогах. И представьте теперь, мы продлили метро на Трою, Бровары, Борисполь, Бучу, Борщ и т.д., ввели платный въезд в центр, приличную плату за дневную парковку в городе ... Насколько бы уменьшилось количество машин на наших дорогах.

Ни во сколько. Там выросли бы десятки новых ЖК "возле метро", население Киева увеличилось бы, проблемы усугубились. Я уже про это писал Ни во сколько. Там выросли бы десятки новых ЖК "возле метро", население Киева увеличилось бы, проблемы усугубились. Я уже про это писал Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Глупости. Всё человечество съедется жить на окраинах Киева??? Ты меня улыбнул.Посмотри на опыт цивилизованных стран. Ветки метро уходят на десятки километров за границы города. Возле станций метро перехватывающие парковки. Пипл живет в коттеджной зоне, опоясывающей мегаполис. А вы забиты, живете категориями совдепии и не мыслите жизни кроме как в ЖК. Будет так: живете в коттедже, подскакиеваете на авто к метро, паркуетесь, пересаживаетесь в него и едете. Час времени в час пик с расстояния 30-40 км от черты города.А теперь проэкспериментируй на авто - выедь за Бровары на 20 км и стартани оттуда в 8:00 и попади в 9:00 на работу.Сейчас с Трои за час трудно добраться.А будете скоро добираться за час из своего загороднего коттеджа с цветочками, бассейном, камином, яблоневым и вишневым садом...Но сначала кто-то должен подсказать боксёру идею вывести все линии метро на 20-30 км за черту города.