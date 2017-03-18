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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:54

  Успіх написав:
  flyman написав:Зображення

Ну от - це зовсім інша справа!
Респект!👍

І панорамні вікна мені сподобались(як і в мене в смарті)
Правда, в мене буде 1 вікно, а у тебе їх 2.
Але 15м2 :shock: Карл!!!
Флай, а де там умивальник/сральник ставити і душову? :shock:
А мийку?

п.с.
Дивись, Флай, в мене хоч 1 вікно, але ПОВНОЦІННИЙ с/в! І загальних квадратів, майже, вдвічі більше!
Зображення


Холодильник хде?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:56

rjkz встроенный под варочной поверхностью
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Холодильник хде?

А шкаф? А от окна не будет зимой дуть?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:03

  Vlad442 написав:
  Libo написав:И представьте теперь, мы продлили метро на Трою, Бровары, Борисполь, Бучу, Борщ и т.д., ввели платный въезд в центр, приличную плату за дневную парковку в городе ... Насколько бы уменьшилось количество машин на наших дорогах.

Ни во сколько. Там выросли бы десятки новых ЖК "возле метро", население Киева увеличилось бы, проблемы усугубились. Я уже про это писал Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


Глупости. Всё человечество съедется жить на окраинах Киева??? Ты меня улыбнул.
Посмотри на опыт цивилизованных стран. Ветки метро уходят на десятки километров за границы города. Возле станций метро перехватывающие парковки. Пипл живет в коттеджной зоне, опоясывающей мегаполис. А вы забиты, живете категориями совдепии и не мыслите жизни кроме как в ЖК. Будет так: живете в коттедже, подскакиеваете на авто к метро, паркуетесь, пересаживаетесь в него и едете. Час времени в час пик с расстояния 30-40 км от черты города.
А теперь проэкспериментируй на авто - выедь за Бровары на 20 км и стартани оттуда в 8:00 и попади в 9:00 на работу. :o Сейчас с Трои за час трудно добраться.
А будете скоро добираться за час из своего загороднего коттеджа с цветочками, бассейном, камином, яблоневым и вишневым садом... :idea:
Но сначала кто-то должен подсказать боксёру идею вывести все линии метро на 20-30 км за черту города. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Балконы разыгрывались в лотерею? Или покупали кто хотел за отдельные деньги, кто не хотел отказывался?

Такі балкони - то задум архітектора))
Так би мовити - "концептуальні балкони")))
  Vlad442 написав:На инфу про ипотеку, которая ракетой вверх, никто не обратил внимание

Що?
Де?
Коли?
Куди бігти? :D
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

будни троещинской логистики

https://www.facebook.com/groups/troyesh ... 669313811/
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:17

  vitaliian написав:rjkz встроенный под варочной поверхностью


Тоже скрытого монтажа?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:19

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Холодильник хде?

А шкаф? А от окна не будет зимой дуть?


Все продумано.
Спать в одежде.
И шкаф не нужен и от окна не так холодно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:19

  Успіх написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав: давай всех приглашай, че за дела. Надо обмыть помещение.

думаєш, якщо я долярчика не чекаю, то інші бажані?
поки що дякую, але ніт.

- аааааа, боїшся зайвих витрат?
Нічого, зайдеш в атб і потім, на столику з підонів, пригостиш нас:
✓Кількою в томаті
✓Булочками сонечко/малятко
✓Пивом рогань :mrgreen:
✓Мівіною(своя лінія) :mrgreen:
✓І ще відкриєш свої закрутки.... - ну там сливки, аличу... чи що ти там закручував? :mrgreen: і все, свято - вдалось! :mrgreen:
✓А на десерт - там в атб є пачечки солодкого "повітряного рису" по 8грн))
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Тож - все буде УСПІХ!©®™ :lol:

закрутки в мене в криївці, так що не "на чужий коровай рота не роззявай", я тобі не твоя теща. Хіхі.

Можу виставити літру водяри, а закусь ваша: хто мівіну в кип"ятку, хто кільку в кульку.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:21

  rjkz написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Зображення

Ну от - це зовсім інша справа!
Респект!👍

І панорамні вікна мені сподобались(як і в мене в смарті)
Правда, в мене буде 1 вікно, а у тебе їх 2.
Але 15м2 :shock: Карл!!!
Флай, а де там умивальник/сральник ставити і душову? :shock:
А мийку?

п.с.
Дивись, Флай, в мене хоч 1 вікно, але ПОВНОЦІННИЙ с/в! І загальних квадратів, майже, вдвічі більше!
Зображення


Холодильник хде?

кульок на вулиці через панорамну квартирку
flyman
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