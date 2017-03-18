RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8904890589068907

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:09

  Slon_Nosov написав:насколько мне известно карту выдает только ощад и обслуживание карты 120 грн/год.
сейчас ребенок-студент делает для себя.
т.е. не бесплатно.

возможно, раньше точно было бесплатно.
Хотя сейчас смотрю тоже есть 2 тарифа для мун.карты: мий комфорт (120) и мий рахунок (бесплатно).
Ромасик
 
Повідомлень: 3441
З нами з: 30.03.15
Подякував: 740 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:03

  Vlad442 написав:
  Libo написав:И представьте теперь, мы продлили метро на Трою, Бровары, Борисполь, Бучу, Борщ и т.д., ввели платный въезд в центр, приличную плату за дневную парковку в городе ... Насколько бы уменьшилось количество машин на наших дорогах.

Ни во сколько. Там выросли бы десятки новых ЖК "возле метро", население Киева увеличилось бы, проблемы усугубились. Я уже про это писал Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


Глупости. Всё человечество съедется жить на окраинах Киева??? Ты меня улыбнул.
Посмотри на опыт цивилизованных стран. Ветки метро уходят на десятки километров за границы города. Возле станций метро перехватывающие парковки. Пипл живет в коттеджной зоне, опоясывающей мегаполис. А вы забиты, живете категориями совдепии и не мыслите жизни кроме как в ЖК. Будет так: живете в коттедже, подскакиеваете на авто к метро, паркуетесь, пересаживаетесь в него и едете. Час времени в час пик с расстояния 30-40 км от черты города.
А теперь проэкспериментируй на авто - выедь за Бровары на 20 км и стартани оттуда в 8:00 и попади в 9:00 на работу. :o Сейчас с Трои за час трудно добраться.
А будете скоро добираться за час из своего загороднего коттеджа с цветочками, бассейном, камином, яблоневым и вишневым садом... :idea:
Но сначала кто-то должен подсказать боксёру идею вывести все линии метро на 20-30 км за черту города. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10403
З нами з: 14.11.11
Подякував: 402 раз.
Подякували: 4292 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

будни троещинской логистики

https://www.facebook.com/groups/troyesh ... 669313811/
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9994
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:17

  vitaliian написав:rjkz встроенный под варочной поверхностью


Тоже скрытого монтажа?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12392
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6345 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:26

Налоговики подозревают бенефициаров Stolitsa Group в уклонении от налогов на 100 млн гривен
[16:20 18 ноября 2021 года ]

Следователи управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киеве расследуют уголовное производство по факту умышленного уклонения группой компаний Stolitsa Group от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом свидетельствует определение следственного судьи Днепровского районного суда г. Киева от 2 ноября, передают “Наші гроші”.
Досудебным расследованием установлено, что группа предприятий Stolitsa Group внедрила и использует схему фактического вывода наличных и искусственного уменьшения налоговых обязательств (занижение налогооблагаемой базы) путем безосновательного отражения вывода прибыли за налоговую юрисдикцию Украины.
В частности, по данным следствия, ООО “КУА “Бизнес-Гарант” в декларации за 2020 год неправомерно отнесло 760 млн грн к дивидендам кипрских компаний “Си.Джи.Столица Групп Лимитед” и “Намбел Холдингс Лимитед”, и не отнесло эту сумму в объекта налогообложения, что повлекло непоступление средств в бюджет в сумме 98,8 млн грн по налогу на прибыль.
Группой компаний Stolitsa Group строятся такие жилые комплексы в Киеве: “Варшавский”, “Варшавский Плюс”, “Варшавский 2” (район Виноградарь в Подольском районе), ЖК “Галактика” (г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 4). Продажа недвижимости от застройщика осуществляется в ЖК “Варшавский Плюс” и “Варшавский 2”.
По данным следствия по этому делу, в группу компаний Stolitsa Group входят: ООО “КУА “Бизнес-Гарант”, ООО “Столица Груп”, ООО “Столица”, ООО “ИСК “Столица”, ООО “Ситибудсервис”. Генподрядчиками застроек выступают ООО “Дипроинстрой” и ООО “Стандарт Констракшн”.
Финансирование строительства, которое проводится указанными компаниями, осуществляется через привлечение средств от физических лиц через соответствующие инвестиционные фонды, входящие в состав вышеуказанных компаний, а именно: ООО “КУА “Бизнес-Гарант”, действующее в интересах и за счет паевых закрытых недиверсифицированных венчурных инвестиционных фондов: “Юкон” и “Алькор” и других, путем заключения предварительных договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, преимущественно в наличной форме.
Следствие отмечает, что привлеченные средства частично направляются на финансирование строительства, а другая часть выводится в теневой оборот с целью уклонения от уплаты налогов путем перечисления средств на подконтрольные предприятия (в том числе оффшорные предприятия) в качестве оплаты ценных бумаг, предоставления финансовой помощи и т.д.
Расследование установило причастных к созданию преступной “схемы” и непосредственно к совершению противоправной деятельности с применением указанных субъектов хозяйственной деятельности, подконтрольных данным лицам, а именно: Особа_1 и Особа_8, зарегистрированные по одному адресу.
Следователи отмечают, что ОСОБА_1 выступала бенефициарным владельцем группы компаний Stolitsa Group: ООО “Столица Груп”, ООО “Столица”, ООО “ИСК “Столица”, ООО “Ситибудсервіс”.
ООО “КУА “Бизнес-Гарант” — с 2015 года владельцем является кипрская компания “Ориолус Инвестментс Лимитед”, конечным владельцем которой первоначально числился Майкл Андри, а с 2018-го года — Александр Бородин и Геннадий Самошкин.
ООО “Столица Груп” — владельцами являются кипрская компания “Элакол Девелопментс Лимитед” (Elakol Developments Limited) и ООО “КУА “Бизнес-Гарант”, действующее в интересах инвестфонда “Кроун”. Конечными владельцами Elakol Developments Limited являются граждане Литвы Раймондас Тумена Агне Рузгиене и Марина Познякова и киевлянин Иван Молчанов, сын Владиславы Молчановой — спонсорки партии “Батькивщина”.В 2016-2018 годах Молчанова сама входила в бенефициаров компании.
ООО “Столица” — владельцами являются кипрские компании “Элакол Девелопментс Лимитед” и “Си.Джи.Столица Групп Лимитед”, ООО “КУА “Бизнес-Гарант”, действующее в интересах инвестфондов “Алькор” и “Юкон”. Конечными владельцами” Си.Джи.Столица Групп Лимитед” является Раймондас Туменас, Агне Рузгиене, Марина Познякова и Иван Молчанов. В 2016-2019 годах вместо Ивана Молчанова в бенефициары компании входила Владислава Молчанова. Также до 2019 года совладельцем ООО” Холдингс Лимитед”.
ООО “Инвестиционно-строительная компания “Столица” — с конца 2020 года собственником является ООО “Инвест Лимитед Груп” Валерия Басенко. До 2020 года в состав собственников ООО входило также ООО “Луч” Владиславы Молчановой. В 2007-2017 годах совладельцем Была кипрская компания “Намбел Холдингс Лимитед”.
ООО “Ситибудсервис” — владельцами являются ООО “СТ Микст”, кипрские компании “Элакол Девелопментс Лимитед” и “Спарентон Лимитед” (Sparenton Limited), Руслан Писанюк, Валерий Стовба и Татьяна Головченко. В 2016-2019 годах в бенефициары компании входила Владислава Молчанова.
ООО “Стандарт Констракшн” — компания создана в 2017 году, ее владельцами являются Андрей и Наталья Руденко.
ООО “Дипроинстрой” — владельцем является Леонид Чиковчук
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11695
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2762 раз.
Подякували: 6061 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:40

  Vlad442 написав:Рост цен последних лет был вызван тем, что люди избавлялись от матрасов с дешевеющим долларом, но незаметно набирает силу новый фактор - ипотечное кредитование.
https://biz.nv.ua/finance/banki-za-perv ... 96415.html
Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и возросло в 2,7 раза в денежном выражении.

Ракета ракетой, вот только меньше 1 тысячи кредитов, и это на ВСЮ Украину. О старте ракеты можно будет говорить, когда цифра перейдет порог хотя бы тысяч 5
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30444
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7319 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:07

  airmax78 написав:rjkz сообщение с Троей - это междугородное сообщение. А метро - транспорт городской. На Трою ходит электричка - необходимо и достаточно.

прочитал международное :mrgreen:
Type1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 854
З нами з: 12.08.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8904890589068907
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2163, 2164, 2165
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21642 4016363
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 16:00
Faceless
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
713 380243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 13:15
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 51029
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2588)
18.11.2021 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.