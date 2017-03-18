Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:И представьте теперь, мы продлили метро на Трою, Бровары, Борисполь, Бучу, Борщ и т.д., ввели платный въезд в центр, приличную плату за дневную парковку в городе ... Насколько бы уменьшилось количество машин на наших дорогах.
Глупости. Всё человечество съедется жить на окраинах Киева??? Ты меня улыбнул. Посмотри на опыт цивилизованных стран. Ветки метро уходят на десятки километров за границы города. Возле станций метро перехватывающие парковки. Пипл живет в коттеджной зоне, опоясывающей мегаполис. А вы забиты, живете категориями совдепии и не мыслите жизни кроме как в ЖК. Будет так: живете в коттедже, подскакиеваете на авто к метро, паркуетесь, пересаживаетесь в него и едете. Час времени в час пик с расстояния 30-40 км от черты города. А теперь проэкспериментируй на авто - выедь за Бровары на 20 км и стартани оттуда в 8:00 и попади в 9:00 на работу. Сейчас с Трои за час трудно добраться. А будете скоро добираться за час из своего загороднего коттеджа с цветочками, бассейном, камином, яблоневым и вишневым садом... Но сначала кто-то должен подсказать боксёру идею вывести все линии метро на 20-30 км за черту города.
Налоговики подозревают бенефициаров Stolitsa Group в уклонении от налогов на 100 млн гривен [16:20 18 ноября 2021 года ]
Следователи управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киеве расследуют уголовное производство по факту умышленного уклонения группой компаний Stolitsa Group от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом свидетельствует определение следственного судьи Днепровского районного суда г. Киева от 2 ноября, передают “Наші гроші”. Досудебным расследованием установлено, что группа предприятий Stolitsa Group внедрила и использует схему фактического вывода наличных и искусственного уменьшения налоговых обязательств (занижение налогооблагаемой базы) путем безосновательного отражения вывода прибыли за налоговую юрисдикцию Украины. В частности, по данным следствия, ООО “КУА “Бизнес-Гарант” в декларации за 2020 год неправомерно отнесло 760 млн грн к дивидендам кипрских компаний “Си.Джи.Столица Групп Лимитед” и “Намбел Холдингс Лимитед”, и не отнесло эту сумму в объекта налогообложения, что повлекло непоступление средств в бюджет в сумме 98,8 млн грн по налогу на прибыль. Группой компаний Stolitsa Group строятся такие жилые комплексы в Киеве: “Варшавский”, “Варшавский Плюс”, “Варшавский 2” (район Виноградарь в Подольском районе), ЖК “Галактика” (г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 4). Продажа недвижимости от застройщика осуществляется в ЖК “Варшавский Плюс” и “Варшавский 2”. По данным следствия по этому делу, в группу компаний Stolitsa Group входят: ООО “КУА “Бизнес-Гарант”, ООО “Столица Груп”, ООО “Столица”, ООО “ИСК “Столица”, ООО “Ситибудсервис”. Генподрядчиками застроек выступают ООО “Дипроинстрой” и ООО “Стандарт Констракшн”. Финансирование строительства, которое проводится указанными компаниями, осуществляется через привлечение средств от физических лиц через соответствующие инвестиционные фонды, входящие в состав вышеуказанных компаний, а именно: ООО “КУА “Бизнес-Гарант”, действующее в интересах и за счет паевых закрытых недиверсифицированных венчурных инвестиционных фондов: “Юкон” и “Алькор” и других, путем заключения предварительных договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, преимущественно в наличной форме. Следствие отмечает, что привлеченные средства частично направляются на финансирование строительства, а другая часть выводится в теневой оборот с целью уклонения от уплаты налогов путем перечисления средств на подконтрольные предприятия (в том числе оффшорные предприятия) в качестве оплаты ценных бумаг, предоставления финансовой помощи и т.д. Расследование установило причастных к созданию преступной “схемы” и непосредственно к совершению противоправной деятельности с применением указанных субъектов хозяйственной деятельности, подконтрольных данным лицам, а именно: Особа_1 и Особа_8, зарегистрированные по одному адресу. Следователи отмечают, что ОСОБА_1 выступала бенефициарным владельцем группы компаний Stolitsa Group: ООО “Столица Груп”, ООО “Столица”, ООО “ИСК “Столица”, ООО “Ситибудсервіс”. ООО “КУА “Бизнес-Гарант” — с 2015 года владельцем является кипрская компания “Ориолус Инвестментс Лимитед”, конечным владельцем которой первоначально числился Майкл Андри, а с 2018-го года — Александр Бородин и Геннадий Самошкин. ООО “Столица Груп” — владельцами являются кипрская компания “Элакол Девелопментс Лимитед” (Elakol Developments Limited) и ООО “КУА “Бизнес-Гарант”, действующее в интересах инвестфонда “Кроун”. Конечными владельцами Elakol Developments Limited являются граждане Литвы Раймондас Тумена Агне Рузгиене и Марина Познякова и киевлянин Иван Молчанов, сын Владиславы Молчановой — спонсорки партии “Батькивщина”.В 2016-2018 годах Молчанова сама входила в бенефициаров компании. ООО “Столица” — владельцами являются кипрские компании “Элакол Девелопментс Лимитед” и “Си.Джи.Столица Групп Лимитед”, ООО “КУА “Бизнес-Гарант”, действующее в интересах инвестфондов “Алькор” и “Юкон”. Конечными владельцами” Си.Джи.Столица Групп Лимитед” является Раймондас Туменас, Агне Рузгиене, Марина Познякова и Иван Молчанов. В 2016-2019 годах вместо Ивана Молчанова в бенефициары компании входила Владислава Молчанова. Также до 2019 года совладельцем ООО” Холдингс Лимитед”. ООО “Инвестиционно-строительная компания “Столица” — с конца 2020 года собственником является ООО “Инвест Лимитед Груп” Валерия Басенко. До 2020 года в состав собственников ООО входило также ООО “Луч” Владиславы Молчановой. В 2007-2017 годах совладельцем Была кипрская компания “Намбел Холдингс Лимитед”. ООО “Ситибудсервис” — владельцами являются ООО “СТ Микст”, кипрские компании “Элакол Девелопментс Лимитед” и “Спарентон Лимитед” (Sparenton Limited), Руслан Писанюк, Валерий Стовба и Татьяна Головченко. В 2016-2019 годах в бенефициары компании входила Владислава Молчанова. ООО “Стандарт Констракшн” — компания создана в 2017 году, ее владельцами являются Андрей и Наталья Руденко. ООО “Дипроинстрой” — владельцем является Леонид Чиковчук
airmax78 написав:.. Уже неоднократно объяснял. ЛБ - станция, значение которой сложно переоценить. ..
Если каждый начнет ныть о том, что у него прямо под домом нужно метро, только потому, что он там квартиру купил, то тут и я не товарищ )) Единственное значение этой станции - сократить страдания Макса, которому метро нужно раз в год, а до ближайшего километр ))
airmax78 написав:.. Уже неоднократно объяснял. ЛБ - станция, значение которой сложно переоценить. ..
Если каждый начнет ныть о том, что у него прямо под домом нужно метро, только потому, что он там квартиру купил, то тут и я не товарищ )) Единственное значение этой станции - сократить страдания Макса, которому метро нужно раз в год, а до ближайшего километр ))
Километр - это считайте что метро нет. А мы не молодеем. Опять же, пересев на метро можно было бы автомобили продать и машиноместа сдавать - 10ка в месяц тоже на дороге не валяется. Более того, Виталий Владимирович мне лично на встрече с избирателями обещал: "станції метро "Львівська Брама" бути! Скіро!"