Налоговики подозревают бенефициаров Stolitsa Group в уклонении от налогов на 100 млн гривен

[16:20 18 ноября 2021 года ]



Следователи управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киеве расследуют уголовное производство по факту умышленного уклонения группой компаний Stolitsa Group от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом свидетельствует определение следственного судьи Днепровского районного суда г. Киева от 2 ноября, передают “Наші гроші”.

Досудебным расследованием установлено, что группа предприятий Stolitsa Group внедрила и использует схему фактического вывода наличных и искусственного уменьшения налоговых обязательств (занижение налогооблагаемой базы) путем безосновательного отражения вывода прибыли за налоговую юрисдикцию Украины.

В частности, по данным следствия, ООО “КУА “Бизнес-Гарант” в декларации за 2020 год неправомерно отнесло 760 млн грн к дивидендам кипрских компаний “Си.Джи.Столица Групп Лимитед” и “Намбел Холдингс Лимитед”, и не отнесло эту сумму в объекта налогообложения, что повлекло непоступление средств в бюджет в сумме 98,8 млн грн по налогу на прибыль.

Группой компаний Stolitsa Group строятся такие жилые комплексы в Киеве: “Варшавский”, “Варшавский Плюс”, “Варшавский 2” (район Виноградарь в Подольском районе), ЖК “Галактика” (г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 4). Продажа недвижимости от застройщика осуществляется в ЖК “Варшавский Плюс” и “Варшавский 2”.

По данным следствия по этому делу, в группу компаний Stolitsa Group входят: ООО “КУА “Бизнес-Гарант”, ООО “Столица Груп”, ООО “Столица”, ООО “ИСК “Столица”, ООО “Ситибудсервис”. Генподрядчиками застроек выступают ООО “Дипроинстрой” и ООО “Стандарт Констракшн”.

Финансирование строительства, которое проводится указанными компаниями, осуществляется через привлечение средств от физических лиц через соответствующие инвестиционные фонды, входящие в состав вышеуказанных компаний, а именно: ООО “КУА “Бизнес-Гарант”, действующее в интересах и за счет паевых закрытых недиверсифицированных венчурных инвестиционных фондов: “Юкон” и “Алькор” и других, путем заключения предварительных договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, преимущественно в наличной форме.

Следствие отмечает, что привлеченные средства частично направляются на финансирование строительства, а другая часть выводится в теневой оборот с целью уклонения от уплаты налогов путем перечисления средств на подконтрольные предприятия (в том числе оффшорные предприятия) в качестве оплаты ценных бумаг, предоставления финансовой помощи и т.д.

Расследование установило причастных к созданию преступной “схемы” и непосредственно к совершению противоправной деятельности с применением указанных субъектов хозяйственной деятельности, подконтрольных данным лицам, а именно: Особа_1 и Особа_8, зарегистрированные по одному адресу.

Следователи отмечают, что ОСОБА_1 выступала бенефициарным владельцем группы компаний Stolitsa Group: ООО “Столица Груп”, ООО “Столица”, ООО “ИСК “Столица”, ООО “Ситибудсервіс”.

ООО “КУА “Бизнес-Гарант” — с 2015 года владельцем является кипрская компания “Ориолус Инвестментс Лимитед”, конечным владельцем которой первоначально числился Майкл Андри, а с 2018-го года — Александр Бородин и Геннадий Самошкин.

ООО “Столица Груп” — владельцами являются кипрская компания “Элакол Девелопментс Лимитед” (Elakol Developments Limited) и ООО “КУА “Бизнес-Гарант”, действующее в интересах инвестфонда “Кроун”. Конечными владельцами Elakol Developments Limited являются граждане Литвы Раймондас Тумена Агне Рузгиене и Марина Познякова и киевлянин Иван Молчанов, сын Владиславы Молчановой — спонсорки партии “Батькивщина”.В 2016-2018 годах Молчанова сама входила в бенефициаров компании.

ООО “Столица” — владельцами являются кипрские компании “Элакол Девелопментс Лимитед” и “Си.Джи.Столица Групп Лимитед”, ООО “КУА “Бизнес-Гарант”, действующее в интересах инвестфондов “Алькор” и “Юкон”. Конечными владельцами” Си.Джи.Столица Групп Лимитед” является Раймондас Туменас, Агне Рузгиене, Марина Познякова и Иван Молчанов. В 2016-2019 годах вместо Ивана Молчанова в бенефициары компании входила Владислава Молчанова. Также до 2019 года совладельцем ООО” Холдингс Лимитед”.

ООО “Инвестиционно-строительная компания “Столица” — с конца 2020 года собственником является ООО “Инвест Лимитед Груп” Валерия Басенко. До 2020 года в состав собственников ООО входило также ООО “Луч” Владиславы Молчановой. В 2007-2017 годах совладельцем Была кипрская компания “Намбел Холдингс Лимитед”.

ООО “Ситибудсервис” — владельцами являются ООО “СТ Микст”, кипрские компании “Элакол Девелопментс Лимитед” и “Спарентон Лимитед” (Sparenton Limited), Руслан Писанюк, Валерий Стовба и Татьяна Головченко. В 2016-2019 годах в бенефициары компании входила Владислава Молчанова.

ООО “Стандарт Констракшн” — компания создана в 2017 году, ее владельцами являются Андрей и Наталья Руденко.

ООО “Дипроинстрой” — владельцем является Леонид Чиковчук