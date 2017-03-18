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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лис, 2021 19:50
Конечно, 20 грн - это шаг в правильном направлении. Но это пока недостаточно круглая цифра. Вот 50 мне лично нравится намного больше. 50 - это уже заявку на уровень Лондона. Правда там станций метро немного больше. И еще автобусы ездют регулярно, вместе с поездами из пригородов.
Но сначала деньги, а уже потом - все остальное. Об этом еще классики говорили
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adeges
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:54
zРадио написав:
Налоговики подозревают бенефициаров Stolitsa Group в уклонении от налогов на 100 млн гривен
Вот непруха, то коррупционное ФДМУ, теперь фискалы, далее будет СБУ.
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BIGor
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Додано: Чет 18 лис, 2021 20:12
BIGor написав: zРадио написав:
Налоговики подозревают бенефициаров Stolitsa Group в уклонении от налогов на 100 млн гривен
Вот непруха, то коррупционное ФДМУ, теперь фискалы, далее будет СБУ.
Надо у Максима спросить - Варшавский теперь снова минус 30-40%, или уже ни-ни?
adeges написав:
Конечно, 20 грн - это шаг в правильном направлении. Но это пока недостаточно круглая цифра. Вот 50 мне лично нравится намного больше. 50 - это уже заявку на уровень Лондона. Правда там станций метро немного больше. И еще автобусы ездют регулярно, вместе с поездами из пригородов.
Но сначала деньги, а уже потом - все остальное. Об этом еще классики говорили
Понимаю, что вы это с юморком, но не могу не вспомнить, как эффективные менеджеры Нафтогаза нам уже обещали в 2016-м, что с кратного роста тарифов профинансируют не только свои бонусы, но и рост добычи. Как известно, тарифы подняли, бонусы получили, добычу обвалили. Все честно
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zРадио
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Додано: Чет 18 лис, 2021 20:43
airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав:
..
Уже неоднократно объяснял. ЛБ - станция, значение которой сложно переоценить. ..
Если каждый начнет ныть о том, что у него прямо под домом нужно метро, только потому, что он там квартиру купил, то тут и я не товарищ )) Единственное значение этой станции - сократить страдания Макса, которому метро нужно раз в год, а до ближайшего километр ))
Километр - это считайте что метро нет. А мы не молодеем. Опять же, пересев на метро можно было бы автомобили продать и машиноместа сдавать - 10ка в месяц тоже на дороге не валяется. Более того, Виталий Владимирович мне лично на встрече с избирателями обещал: "станції метро "Львівська Брама" бути! Скіро!"
"-Ты-же обещал на мне жениться!
-Мало-ли что я на тебе обещал"
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rjkz
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