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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8905890689078908

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Конечно, 20 грн - это шаг в правильном направлении. Но это пока недостаточно круглая цифра. Вот 50 мне лично нравится намного больше. 50 - это уже заявку на уровень Лондона. Правда там станций метро немного больше. И еще автобусы ездют регулярно, вместе с поездами из пригородов.

Но сначала деньги, а уже потом - все остальное. Об этом еще классики говорили ;)
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:54

  zРадио написав:
Налоговики подозревают бенефициаров Stolitsa Group в уклонении от налогов на 100 млн гривен

Вот непруха, то коррупционное ФДМУ, теперь фискалы, далее будет СБУ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:12

  BIGor написав:
  zРадио написав:
Налоговики подозревают бенефициаров Stolitsa Group в уклонении от налогов на 100 млн гривен

Вот непруха, то коррупционное ФДМУ, теперь фискалы, далее будет СБУ.


Надо у Максима спросить - Варшавский теперь снова минус 30-40%, или уже ни-ни?

  adeges написав:Конечно, 20 грн - это шаг в правильном направлении. Но это пока недостаточно круглая цифра. Вот 50 мне лично нравится намного больше. 50 - это уже заявку на уровень Лондона. Правда там станций метро немного больше. И еще автобусы ездют регулярно, вместе с поездами из пригородов.

Но сначала деньги, а уже потом - все остальное. Об этом еще классики говорили ;)


Понимаю, что вы это с юморком, но не могу не вспомнить, как эффективные менеджеры Нафтогаза нам уже обещали в 2016-м, что с кратного роста тарифов профинансируют не только свои бонусы, но и рост добычи. Как известно, тарифы подняли, бонусы получили, добычу обвалили. Все честно :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:43

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Уже неоднократно объяснял. ЛБ - станция, значение которой сложно переоценить. ..

Если каждый начнет ныть о том, что у него прямо под домом нужно метро, только потому, что он там квартиру купил, то тут и я не товарищ )) Единственное значение этой станции - сократить страдания Макса, которому метро нужно раз в год, а до ближайшего километр ))

Километр - это считайте что метро нет. А мы не молодеем. Опять же, пересев на метро можно было бы автомобили продать и машиноместа сдавать - 10ка в месяц тоже на дороге не валяется. Более того, Виталий Владимирович мне лично на встрече с избирателями обещал: "станції метро "Львівська Брама" бути! Скіро!"


"-Ты-же обещал на мне жениться!
-Мало-ли что я на тебе обещал"
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:07

  zРадио написав:
Надо у Максима спросить - Варшавский теперь снова минус 30-40%, или уже ни-ни?

  adeges написав:Конечно, 20 грн - это шаг в правильном направлении. Но это пока недостаточно круглая цифра. Вот 50 мне лично нравится намного больше. 50 - это уже заявку на уровень Лондона. Правда там станций метро немного больше. И еще автобусы ездют регулярно, вместе с поездами из пригородов.

Но сначала деньги, а уже потом - все остальное. Об этом еще классики говорили ;)


Понимаю, что вы это с юморком, но не могу не вспомнить, как эффективные менеджеры Нафтогаза нам уже обещали в 2016-м, что с кратного роста тарифов профинансируют не только свои бонусы, но и рост добычи. Как известно, тарифы подняли, бонусы получили, добычу обвалили. Все честно :mrgreen:



Головне не захлинутися від яду… а всьо навсього прогноз невдалий
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:13

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Рост цен последних лет был вызван тем, что люди избавлялись от матрасов с дешевеющим долларом, но незаметно набирает силу новый фактор - ипотечное кредитование.
https://biz.nv.ua/finance/banki-za-perv ... 96415.html
Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и возросло в 2,7 раза в денежном выражении.

Ракета ракетой, вот только меньше 1 тысячи кредитов, и это на ВСЮ Украину. О старте ракеты можно будет говорить, когда цифра перейдет порог хотя бы тысяч 5

Не буду спорить много это или мало. Где-то была инфа, что 11% сделок в Киеве происходят с привлечением кредитования, что очень не мало, как для старта.
Когда цифра перейдет порог 5 тыс. в месяц, это будет уже не ракета на взлете, а ракета на подлете в космос.
Для сравнения, в 2005 выдавали 870 кредитов в месяц, 2007 - 4300, первые 3 квартала 2008 - 5850. Это включая юрлиц. Физлицам в 2007 выдали 3370 ипотечных кредитов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:21

  Первый написав:Головне не захлинутися від яду… а всьо навсього прогноз невдалий


В огороді бузина (с)

Что там с "тижнями болі"? Раз ты замолчал, значит начались для риелторов и сэйлзов?

  Vlad442 написав:Не буду спорить много это или мало. Где-то была инфа, что 11% сделок в Киеве происходят с привлечением кредитования, что очень не мало, как для старта.
Когда цифра перейдет порог 5 тыс. в месяц, это будет уже не ракета на взлете, а ракета на подлете в космос.
Для сравнения, в 2005 выдавали 870 кредитов в месяц, 2007 - 4300, первые 3 квартала 2008 - 5850.


Кредиты с лета дорожают. В том числе ипотечные. С выходом центральных банков из программ количественного смягчения деньги продолжат дорожать дальше. НБУ - не исключение, и уже объявил о сворачивании долгосрочного рефинансирования
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ракета ракетой, вот только меньше 1 тысячи кредитов, и это на ВСЮ Украину. О старте ракеты можно будет говорить, когда цифра перейдет порог хотя бы тысяч 5

тогда можно будет сказать "отошла первая стыковая мачта"(с)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:43

  zРадио написав:
  Первый написав:Головне не захлинутися від яду… а всьо навсього прогноз невдалий


В огороді бузина (с)

Что там с "тижнями болі"? Раз ты замолчал, значит начались для риелторов и сэйлзов?


Хз. Я до будівельного сектору не маю ніякого відношення. Виключно споживач. І навколо мене такі ж споживачі.

Пишу те що бачу. Але тобі не подобається…
Навіщо тебе і ще парочку дражнити?
Тобі все рівно, адже ти на роботі, а Сержикам і ко з каклєткою в 50 кує стало реально боляче. Боляче за втрачену можливість і роки життя
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