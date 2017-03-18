Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Конечно, 20 грн - это шаг в правильном направлении. Но это пока недостаточно круглая цифра. Вот 50 мне лично нравится намного больше. 50 - это уже заявку на уровень Лондона. Правда там станций метро немного больше. И еще автобусы ездют регулярно, вместе с поездами из пригородов.
Но сначала деньги, а уже потом - все остальное. Об этом еще классики говорили
Налоговики подозревают бенефициаров Stolitsa Group в уклонении от налогов на 100 млн гривен
Вот непруха, то коррупционное ФДМУ, теперь фискалы, далее будет СБУ.
Надо у Максима спросить - Варшавский теперь снова минус 30-40%, или уже ни-ни?
adeges написав:Конечно, 20 грн - это шаг в правильном направлении. Но это пока недостаточно круглая цифра. Вот 50 мне лично нравится намного больше. 50 - это уже заявку на уровень Лондона. Правда там станций метро немного больше. И еще автобусы ездют регулярно, вместе с поездами из пригородов.
Но сначала деньги, а уже потом - все остальное. Об этом еще классики говорили
Понимаю, что вы это с юморком, но не могу не вспомнить, как эффективные менеджеры Нафтогаза нам уже обещали в 2016-м, что с кратного роста тарифов профинансируют не только свои бонусы, но и рост добычи. Как известно, тарифы подняли, бонусы получили, добычу обвалили. Все честно
airmax78 написав:.. Уже неоднократно объяснял. ЛБ - станция, значение которой сложно переоценить. ..
Если каждый начнет ныть о том, что у него прямо под домом нужно метро, только потому, что он там квартиру купил, то тут и я не товарищ )) Единственное значение этой станции - сократить страдания Макса, которому метро нужно раз в год, а до ближайшего километр ))
Километр - это считайте что метро нет. А мы не молодеем. Опять же, пересев на метро можно было бы автомобили продать и машиноместа сдавать - 10ка в месяц тоже на дороге не валяется. Более того, Виталий Владимирович мне лично на встрече с избирателями обещал: "станції метро "Львівська Брама" бути! Скіро!"
"-Ты-же обещал на мне жениться! -Мало-ли что я на тебе обещал"
zРадио написав: Надо у Максима спросить - Варшавский теперь снова минус 30-40%, или уже ни-ни?
adeges написав:Конечно, 20 грн - это шаг в правильном направлении. Но это пока недостаточно круглая цифра. Вот 50 мне лично нравится намного больше. 50 - это уже заявку на уровень Лондона. Правда там станций метро немного больше. И еще автобусы ездют регулярно, вместе с поездами из пригородов.
Но сначала деньги, а уже потом - все остальное. Об этом еще классики говорили
Понимаю, что вы это с юморком, но не могу не вспомнить, как эффективные менеджеры Нафтогаза нам уже обещали в 2016-м, что с кратного роста тарифов профинансируют не только свои бонусы, но и рост добычи. Как известно, тарифы подняли, бонусы получили, добычу обвалили. Все честно
Головне не захлинутися від яду… а всьо навсього прогноз невдалий
Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и возросло в 2,7 раза в денежном выражении.
Ракета ракетой, вот только меньше 1 тысячи кредитов, и это на ВСЮ Украину. О старте ракеты можно будет говорить, когда цифра перейдет порог хотя бы тысяч 5
Не буду спорить много это или мало. Где-то была инфа, что 11% сделок в Киеве происходят с привлечением кредитования, что очень не мало, как для старта. Когда цифра перейдет порог 5 тыс. в месяц, это будет уже не ракета на взлете, а ракета на подлете в космос. Для сравнения, в 2005 выдавали 870 кредитов в месяц, 2007 - 4300, первые 3 квартала 2008 - 5850. Это включая юрлиц. Физлицам в 2007 выдали 3370 ипотечных кредитов.
Первый написав:Головне не захлинутися від яду… а всьо навсього прогноз невдалий
В огороді бузина (с)
Что там с "тижнями болі"? Раз ты замолчал, значит начались для риелторов и сэйлзов?
Vlad442 написав:Не буду спорить много это или мало. Где-то была инфа, что 11% сделок в Киеве происходят с привлечением кредитования, что очень не мало, как для старта. Когда цифра перейдет порог 5 тыс. в месяц, это будет уже не ракета на взлете, а ракета на подлете в космос. Для сравнения, в 2005 выдавали 870 кредитов в месяц, 2007 - 4300, первые 3 квартала 2008 - 5850.
Кредиты с лета дорожают. В том числе ипотечные. С выходом центральных банков из программ количественного смягчения деньги продолжат дорожать дальше. НБУ - не исключение, и уже объявил о сворачивании долгосрочного рефинансирования
Первый написав:Головне не захлинутися від яду… а всьо навсього прогноз невдалий
В огороді бузина (с)
Что там с "тижнями болі"? Раз ты замолчал, значит начались для риелторов и сэйлзов?
Хз. Я до будівельного сектору не маю ніякого відношення. Виключно споживач. І навколо мене такі ж споживачі.
Пишу те що бачу. Але тобі не подобається… Навіщо тебе і ще парочку дражнити? Тобі все рівно, адже ти на роботі, а Сержикам і ко з каклєткою в 50 кує стало реально боляче. Боляче за втрачену можливість і роки життя