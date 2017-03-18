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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8906890789088909

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:56

  Frant написав:50 000 дол. - фактично ціна вхідного квитка Кржн. Правда, не самого гіршого.
Дешевше - гостінки, 1 к "хрущовки" та повітря над котлованами в Прикиєвських Єпенях.

Наразі ціна вхідного квитка на КРЖН 360000 грн. ($13600) за невеликий смарт на етапі котловану. Через рік ще плюс від 1куе на мінімально можливий ремонт.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:04

  airmax78 написав:..можно было бы автомобили продать и машиноместа сдавать - 10ка в месяц тоже на дороге не валяется..

10ка в месяц??!!!
та ладно. Это же почти две квартиры на Троэщыне))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:04

  flyman написав:
  Frant написав:50 000 дол. - фактично ціна вхідного квитка Кржн. Правда, не самого гіршого.
Дешевше - гостінки, 1 к "хрущовки" та повітря над котлованами в Прикиєвських Єпенях.

Наразі ціна вхідного квитка на КРЖН 360000 грн. ($13600) за невеликий смарт на етапі котловану. Через рік ще плюс від 1куе на мінімально можливий ремонт.
дай угадаю, минимально возможный ремонт это унитаз, плитка и дверь в ванную, но если вместо плитки положить ковёр можно и в 500уе вложиться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:07

  vitaliian написав:..дай угадаю минимально возможный ремонт это унитаз плитка и дверь в ванную, если вместо плитки положить ковёр можно и в 500уе вложиться.

дверь в ванную это явно излишество. Не от кого прятаться. Филлипинки в нашем климате не водятся, а украинку туда притащить, так разве что алкагаличку с вокзальной переночевать зимой.
Дверь можно положить плашмя и на нее плюхнуть матрац - будет трохи теплее, чем матрац прямо на пол ложить
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