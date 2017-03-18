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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:56
Frant написав:
50 000 дол. - фактично ціна вхідного квитка Кржн. Правда, не самого гіршого.
Дешевше - гостінки, 1 к "хрущовки" та повітря над котлованами в Прикиєвських Єпенях.
Наразі ціна вхідного квитка на КРЖН 360000 грн. ($13600) за невеликий смарт на етапі котловану. Через рік ще плюс від 1куе на мінімально можливий ремонт.
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flyman
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:04
airmax78 написав:
..можно было бы автомобили продать и машиноместа сдавать - 10ка в месяц тоже на дороге не валяется..
10ка в месяц??!!!
та ладно. Это же почти две квартиры на Троэщыне))
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:04
flyman написав: Frant написав:
50 000 дол. - фактично ціна вхідного квитка Кржн. Правда, не самого гіршого.
Дешевше - гостінки, 1 к "хрущовки" та повітря над котлованами в Прикиєвських Єпенях.
Наразі ціна вхідного квитка на КРЖН 360000 грн. ($13600) за невеликий смарт на етапі котловану. Через рік ще плюс від 1куе на мінімально можливий ремонт.
дай угадаю, минимально возможный ремонт это унитаз, плитка и дверь в ванную, но если вместо плитки положить ковёр можно и в 500уе вложиться.
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vitaliian
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:07
vitaliian написав:
..дай угадаю минимально возможный ремонт это унитаз плитка и дверь в ванную, если вместо плитки положить ковёр можно и в 500уе вложиться.
дверь в ванную это явно излишество. Не от кого прятаться. Филлипинки в нашем климате не водятся, а украинку туда притащить, так разве что алкагаличку с вокзальной переночевать зимой.
Дверь можно положить плашмя и на нее плюхнуть матрац - будет трохи теплее, чем матрац прямо на пол ложить
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