Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:..дай угадаю минимально возможный ремонт это унитаз плитка и дверь в ванную, если вместо плитки положить ковёр можно и в 500уе вложиться.
дверь в ванную это явно излишество. Не от кого прятаться. Филлипинки в нашем климате не водятся, а украинку туда притащить, так разве что алкагаличку с вокзальной переночевать зимой. Дверь можно положить плашмя и на нее плюхнуть матрац - будет трохи теплее, чем матрац прямо на пол ложить
vitaliian написав:..дай угадаю минимально возможный ремонт это унитаз плитка и дверь в ванную, если вместо плитки положить ковёр можно и в 500уе вложиться.
дверь в ванную это явно излишество. Не от кого прятаться. Филлипинки в нашем климате не водятся, а украинку туда притащить, так разве что алкагаличку с вокзальной переночевать зимой. Дверь можно положить плашмя и на нее плюхнуть матрац - будет трохи теплее, чем матрац прямо на пол ложить
Если вложиться в приличный унитаз санузел можно вообще не выделять. Такой унитаз сам по себе украшение и никакую концепцию ремонта испортить собой не сможет
vitaliian написав:.. Если вложиться в приличный унитаз ..
это уход от концепта жлоб ремонта. Слово "вложиться" моветон. Найти на мусорке, купить на ОЛХ, пособирать по соседям, самому наколхозить это правильный подход. Сомневаюсь, что на мусорке можно найти инсталляцию.
vitaliian написав:.. Если вложиться в приличный унитаз ..
это уход от концепта жлоб ремонта. Слово "вложиться" моветон. Найти на мусорке, купить на ОЛХ, пособирать по соседям, самому наколхозить это правильный подход. Сомневаюсь, что на мусорке можно найти инсталляцию.
Бачу, людина в темі. А то все тут про "плінтуси прихованого монтажу".