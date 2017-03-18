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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89078908890989108911>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:56

  Frant написав:50 000 дол. - фактично ціна вхідного квитка Кржн. Правда, не самого гіршого.
Дешевше - гостінки, 1 к "хрущовки" та повітря над котлованами в Прикиєвських Єпенях.

Наразі ціна вхідного квитка на КРЖН 360000 грн. ($13600) за невеликий смарт на етапі котловану. Через рік ще плюс від 1куе на мінімально можливий ремонт.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:04

  airmax78 написав:..можно было бы автомобили продать и машиноместа сдавать - 10ка в месяц тоже на дороге не валяется..

10ка в месяц??!!!
та ладно. Это же почти две квартиры на Троэщыне))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:04

  flyman написав:
  Frant написав:50 000 дол. - фактично ціна вхідного квитка Кржн. Правда, не самого гіршого.
Дешевше - гостінки, 1 к "хрущовки" та повітря над котлованами в Прикиєвських Єпенях.

Наразі ціна вхідного квитка на КРЖН 360000 грн. ($13600) за невеликий смарт на етапі котловану. Через рік ще плюс від 1куе на мінімально можливий ремонт.
дай угадаю, минимально возможный ремонт это унитаз, плитка и дверь в ванную, но если вместо плитки положить ковёр можно и в 500уе вложиться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:07

  vitaliian написав:..дай угадаю минимально возможный ремонт это унитаз плитка и дверь в ванную, если вместо плитки положить ковёр можно и в 500уе вложиться.

дверь в ванную это явно излишество. Не от кого прятаться. Филлипинки в нашем климате не водятся, а украинку туда притащить, так разве что алкагаличку с вокзальной переночевать зимой.
Дверь можно положить плашмя и на нее плюхнуть матрац - будет трохи теплее, чем матрац прямо на пол ложить
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:18

  sequence написав:
  vitaliian написав:..дай угадаю минимально возможный ремонт это унитаз плитка и дверь в ванную, если вместо плитки положить ковёр можно и в 500уе вложиться.

дверь в ванную это явно излишество. Не от кого прятаться. Филлипинки в нашем климате не водятся, а украинку туда притащить, так разве что алкагаличку с вокзальной переночевать зимой.
Дверь можно положить плашмя и на нее плюхнуть матрац - будет трохи теплее, чем матрац прямо на пол ложить

Если вложиться в приличный унитаз санузел можно вообще не выделять. Такой унитаз сам по себе украшение и никакую концепцию ремонта испортить собой не сможет

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бачу, що настав ранок акуітєльних історій... :D
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:26

  vitaliian написав:..
Если вложиться в приличный унитаз ..

это уход от концепта жлоб ремонта. Слово "вложиться" моветон. Найти на мусорке, купить на ОЛХ, пособирать по соседям, самому наколхозить это правильный подход. Сомневаюсь, что на мусорке можно найти инсталляцию.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:28

  Успіх написав:Бачу, що настав ранок акуітєльних історій... :D

дик, п"ятниця.
Заряжаємся позитивчиком на вихідні.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:28

  Успіх написав:Бачу, що настав ранок акуітєльних історій... :D

тяпница нынче, можно трохи и пофлудить )
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:31

  sequence написав:
  vitaliian написав:..
Если вложиться в приличный унитаз ..

это уход от концепта жлоб ремонта. Слово "вложиться" моветон. Найти на мусорке, купить на ОЛХ, пособирать по соседям, самому наколхозить это правильный подход. Сомневаюсь, что на мусорке можно найти инсталляцию.

Бачу, людина в темі.
А то все тут про "плінтуси прихованого монтажу".
flyman
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  #<1 ... 89078908890989108911>
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