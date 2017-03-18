RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8908890989108911>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:33

  sequence написав:
  vitaliian написав:..дай угадаю минимально возможный ремонт это унитаз плитка и дверь в ванную, если вместо плитки положить ковёр можно и в 500уе вложиться.

дверь в ванную это явно излишество. Не от кого прятаться. Филлипинки в нашем климате не водятся, а украинку туда притащить, так разве что алкагаличку с вокзальной переночевать зимой.
Дверь можно положить плашмя и на нее плюхнуть матрац - будет трохи теплее, чем матрац прямо на пол ложить

замість дверей можна шторку,
щоб матрас не класти на голу підлогу для цього існують піддони.
Сідай, два!
Домашнє завдання: повторити концепт жлоб-ремонту, щоб від зубів відскакувало як Отченаш.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26780
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:35

  flyman написав:
  Успіх написав:Бачу, що настав ранок акуітєльних історій... :D

дик, п"ятниця.
Заряжаємся позитивчиком на вихідні.

Флай, а когда вы уже начнете сдавать студии, коими окружили столицу? Что-то затягивается. Хочется услышать сводки с фронтов - "ушла за 6000, очередь на просмотр стояла", "дал объяву па 3000, сдал за 5000, еще и арендатор сам ремонт доделает".
sequence
 
Повідомлень: 6019
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:36

  sequence написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Бачу, що настав ранок акуітєльних історій... :D

дик, п"ятниця.
Заряжаємся позитивчиком на вихідні.

Флай, а когда вы уже начнете сдавать студии, коими окружили столицу? Что-то затягивается. Хочется услышать сводки с фронтов - "ушла за 6000, очередь на просмотр стояла", "дал объяву па 3000, сдал за 5000, еще и арендатор сам ремонт доделает".

Сезоно ковідо-карантіно. Тре чекати коли всіх прошпокають жижою і страшна болєзнь улетить на сказочноє Балі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26780
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:38

  flyman написав:..
щоб матрас не класти на голу підлогу для цього існують піддони.
..

мало кто такой ценный и универсальный продукт на мусорке оставит, разве что спецом сторожить. А так европоддон стоит гривен 300, что приравнивается к "вложению".
А дверь подразумевалась "ат застройщика" - снять с петель и кинуть под матрац
sequence
 
Повідомлень: 6019
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:41

sequence если снять входную дверь (как правило это китайская из металла) и прикрутить к ней мебельные ножки получится кровать. А зачем дверь если красть нечего? Шторы хватит.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 19 лис, 2021 09:43, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9148
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:48

  vitaliian написав:sequence если снять входную дверь (как правило это китайская из металла) и прикрутить к ней мебельные ножки получится кровать. А зачем дверь если красть нечего? Шторы хватит.

как же снимать входную дверь, когда к ней уже приклеен пенопласт для утепления? я бы упаковочным пенопластом с мусорки еще бы и потолок, да и стены обклеил - будет теплее и чуть лучше шумка. На клей придется потратиться, но это быстро окупится
sequence
 
Повідомлень: 6019
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:49

  sequence написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Бачу, що настав ранок акуітєльних історій... :D

дик, п"ятниця.
Заряжаємся позитивчиком на вихідні.

Флай, а когда вы уже начнете сдавать студии, коими окружили столицу? Что-то затягивается. Хочется услышать сводки с фронтов - "ушла за 6000, очередь на просмотр стояла", "дал объяву па 3000, сдал за 5000, еще и арендатор сам ремонт доделает".

Ви вирішили познущатись над виживальщиком-економом?)))
Він купляє кавалірки для себе.
Поживе взимку в підвалі, влітку - на другому поверсі з видом на сусідські сараї.
Розкіш!))))
______
В оренду він може здати лише таким же виживальщикам-економам, за 500 грн/міс. А де їх набрати стільк????
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22449
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1409 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:51

  sequence написав:
  vitaliian написав:sequence если снять входную дверь (как правило это китайская из металла) и прикрутить к ней мебельные ножки получится кровать. А зачем дверь если красть нечего? Шторы хватит.

как же снимать входную дверь, когда к ней уже приклеен пенопласт для утепления? я бы упаковочным пенопластом с мусорки еще бы и потолок, да и стены обклеил - будет теплее и чуть лучше шумка. На клей придется потратиться, но это быстро окупится

На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк, а для эстетики проклеить его снаружи цветным скотчем (он хорошо липнет к пенопласту) к тому же скотч хороший паробарьер. В маленьких помещениях нужен отвод конденсата, надышишь а потом Бац стены мокрые, долярчик знает как это дышать по очереди в 9м2
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 19 лис, 2021 10:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9148
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:02

  vitaliian написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:sequence если снять входную дверь (как правило это китайская из металла) и прикрутить к ней мебельные ножки получится кровать. А зачем дверь если красть нечего? Шторы хватит.

как же снимать входную дверь, когда к ней уже приклеен пенопласт для утепления? я бы упаковочным пенопластом с мусорки еще бы и потолок, да и стены обклеил - будет теплее и чуть лучше шумка. На клей придется потратиться, но это быстро окупится

На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк, а для эстетики проклеить его снаружи цветным скотчем (он хорошо липнет к пенопласту) к тому же скотч хороший паробарьер. В маленьких помещениях нужен отвод конденсата, надышишь а потом Бац стены мокрые.

аірмакс писав, що концептуальний овноблок висушує і людина перетворюється в мумію, якщо довго буде в приміщенні із овноблока
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26780
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:09

flyman мумия это хорошо не надо тратиться на еду и от.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9148
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8908890989108911>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2163, 2164, 2165
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21644 4017214
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 04:21
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
713 380295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 13:15
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 51040
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2604)
19.11.2021 10:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.