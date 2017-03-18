|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:33
sequence написав: vitaliian написав:
..дай угадаю минимально возможный ремонт это унитаз плитка и дверь в ванную, если вместо плитки положить ковёр можно и в 500уе вложиться.
дверь в ванную это явно излишество. Не от кого прятаться. Филлипинки в нашем климате не водятся, а украинку туда притащить, так разве что алкагаличку с вокзальной переночевать зимой.
Дверь можно положить плашмя и на нее плюхнуть матрац - будет трохи теплее, чем матрац прямо на пол ложить
замість дверей можна шторку,
щоб матрас не класти на голу підлогу для цього існують піддони.
Сідай, два!
Домашнє завдання: повторити концепт жлоб-ремонту, щоб від зубів відскакувало як Отченаш.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26780
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1310 раз.
- Подякували: 2186 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:35
flyman написав: Успіх написав:
Бачу, що настав ранок акуітєльних історій...
дик, п"ятниця.
Заряжаємся позитивчиком на вихідні.
Флай, а когда вы уже начнете сдавать студии, коими окружили столицу? Что-то затягивается. Хочется услышать сводки с фронтов - "ушла за 6000, очередь на просмотр стояла", "дал объяву па 3000, сдал за 5000, еще и арендатор сам ремонт доделает".
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6019
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 1569 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:36
sequence написав: flyman написав: Успіх написав:
Бачу, що настав ранок акуітєльних історій...
дик, п"ятниця.
Заряжаємся позитивчиком на вихідні.
Флай, а когда вы уже начнете сдавать студии, коими окружили столицу? Что-то затягивается. Хочется услышать сводки с фронтов - "ушла за 6000, очередь на просмотр стояла", "дал объяву па 3000, сдал за 5000, еще и арендатор сам ремонт доделает".
Сезоно ковідо-карантіно. Тре чекати коли всіх прошпокають жижою і страшна болєзнь улетить на сказочноє Балі.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26780
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1310 раз.
- Подякували: 2186 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:38
flyman написав:
..
щоб матрас не класти на голу підлогу для цього існують піддони.
..
мало кто такой ценный и универсальный продукт на мусорке оставит, разве что спецом сторожить. А так европоддон стоит гривен 300, что приравнивается к "вложению".
А дверь подразумевалась "ат застройщика" - снять с петель и кинуть под матрац
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6019
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 1569 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:41
sequence если снять входную дверь (как правило это китайская из металла) и прикрутить к ней мебельные ножки получится кровать. А зачем дверь если красть нечего? Шторы хватит.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 19 лис, 2021 09:43, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9148
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:48
vitaliian написав:sequence
если снять входную дверь (как правило это китайская из металла) и прикрутить к ней мебельные ножки получится кровать. А зачем дверь если красть нечего? Шторы хватит.
как же снимать входную дверь, когда к ней уже приклеен пенопласт для утепления? я бы упаковочным пенопластом с мусорки еще бы и потолок, да и стены обклеил - будет теплее и чуть лучше шумка. На клей придется потратиться, но это быстро окупится
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6019
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 1569 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:49
sequence написав: flyman написав: Успіх написав:
Бачу, що настав ранок акуітєльних історій...
дик, п"ятниця.
Заряжаємся позитивчиком на вихідні.
Флай, а когда вы уже начнете сдавать студии, коими окружили столицу? Что-то затягивается. Хочется услышать сводки с фронтов - "ушла за 6000, очередь на просмотр стояла", "дал объяву па 3000, сдал за 5000, еще и арендатор сам ремонт доделает".
Ви вирішили познущатись над виживальщиком-економом?)))
Він купляє кавалірки для себе.
Поживе взимку в підвалі, влітку - на другому поверсі з видом на сусідські сараї.
Розкіш!))))
______
В оренду він може здати лише таким же виживальщикам-економам, за 500 грн/міс. А де їх набрати стільк????
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22449
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1409 раз.
- Подякували: 2341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:51
sequence написав: vitaliian написав:sequence
если снять входную дверь (как правило это китайская из металла) и прикрутить к ней мебельные ножки получится кровать. А зачем дверь если красть нечего? Шторы хватит.
как же снимать входную дверь, когда к ней уже приклеен пенопласт для утепления? я бы упаковочным пенопластом с мусорки еще бы и потолок, да и стены обклеил - будет теплее и чуть лучше шумка. На клей придется потратиться, но это быстро окупится
На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк, а для эстетики проклеить его снаружи цветным скотчем (он хорошо липнет к пенопласту) к тому же скотч хороший паробарьер. В маленьких помещениях нужен отвод конденсата, надышишь а потом Бац стены мокрые, долярчик знает как это дышать по очереди в 9м2
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 19 лис, 2021 10:03, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9148
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:02
vitaliian написав: sequence написав: vitaliian написав:sequence
если снять входную дверь (как правило это китайская из металла) и прикрутить к ней мебельные ножки получится кровать. А зачем дверь если красть нечего? Шторы хватит.
как же снимать входную дверь, когда к ней уже приклеен пенопласт для утепления? я бы упаковочным пенопластом с мусорки еще бы и потолок, да и стены обклеил - будет теплее и чуть лучше шумка. На клей придется потратиться, но это быстро окупится
На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк, а для эстетики проклеить его снаружи цветным скотчем (он хорошо липнет к пенопласту) к тому же скотч хороший паробарьер. В маленьких помещениях нужен отвод конденсата, надышишь а потом Бац стены мокрые.
аірмакс писав, що концептуальний овноблок висушує і людина перетворюється в мумію, якщо довго буде в приміщенні із овноблока
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26780
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1310 раз.
- Подякували: 2186 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:09
flyman мумия это хорошо не надо тратиться на еду и от.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9148
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21644
|4017215
|
П'ят 19 лис, 2021 04:21
rjkz
|
|713
|380295
|
|
|20
|51040
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|