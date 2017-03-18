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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8908890989108911

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:16

  vitaliian написав:На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк

Інвештори в столичну нерухомість)))
Які економлять 1500 грн)))
Да уж, да уж.
Капець)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 19 лис, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:54

[quote="5338325:vitaliian"]..
На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк, а для эстетики проклеить его снаружи цветным скотчем (он хорошо липнет к пенопласту) к тому же скотч хороший паробарьер. [quote]
кредит - это дорого. Пенопласт нужно использовать упаковочный, от бытовой техники, к тому же он идет высокой плотности, а значит - меньше теплопотерь. Дополнительным бонусом получишь дизайнерский рельефный потолок и стены в стиле "турбоурбанистика". По скотчу согласен
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

создание парка почайна

https://youtu.be/ccdud-c85K8
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:01

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав: как же снимать входную дверь, когда к ней уже приклеен пенопласт для утепления? я бы упаковочным пенопластом с мусорки еще бы и потолок, да и стены обклеил - будет теплее и чуть лучше шумка. На клей придется потратиться, но это быстро окупится

На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк, а для эстетики проклеить его снаружи цветным скотчем (он хорошо липнет к пенопласту) к тому же скотч хороший паробарьер. В маленьких помещениях нужен отвод конденсата, надышишь а потом Бац стены мокрые.

аірмакс писав, що концептуальний овноблок висушує і людина перетворюється в мумію, якщо довго буде в приміщенні із овноблока

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