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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:16
vitaliian написав:
На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк
Інвештори в столичну нерухомість)))
Які економлять 1500 грн)))
Да уж, да уж.
Капець)))
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 19 лис, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:54
[quote="5338325:vitaliian"]..
На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк, а для эстетики проклеить его снаружи цветным скотчем (он хорошо липнет к пенопласту) к тому же скотч хороший паробарьер. [quote]
кредит - это дорого. Пенопласт нужно использовать упаковочный, от бытовой техники, к тому же он идет высокой плотности, а значит - меньше теплопотерь. Дополнительным бонусом получишь дизайнерский рельефный потолок и стены в стиле "турбоурбанистика". По скотчу согласен
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:24
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:01
flyman написав: vitaliian написав: sequence написав:
как же снимать входную дверь, когда к ней уже приклеен пенопласт для утепления? я бы упаковочным пенопластом с мусорки еще бы и потолок, да и стены обклеил - будет теплее и чуть лучше шумка. На клей придется потратиться, но это быстро окупится
На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк, а для эстетики проклеить его снаружи цветным скотчем (он хорошо липнет к пенопласту) к тому же скотч хороший паробарьер. В маленьких помещениях нужен отвод конденсата, надышишь а потом Бац стены мокрые.
аірмакс писав, що концептуальний овноблок висушує і людина перетворюється в мумію, якщо довго буде в приміщенні із овноблока
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