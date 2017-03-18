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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8909891089118912>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:16

  vitaliian написав:На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк

Інвештори в столичну нерухомість)))
Які економлять 1500 грн)))
Да уж, да уж.
Капець)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 19 лис, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:54

[quote="5338325:vitaliian"]..
На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк, а для эстетики проклеить его снаружи цветным скотчем (он хорошо липнет к пенопласту) к тому же скотч хороший паробарьер. [quote]
кредит - это дорого. Пенопласт нужно использовать упаковочный, от бытовой техники, к тому же он идет высокой плотности, а значит - меньше теплопотерь. Дополнительным бонусом получишь дизайнерский рельефный потолок и стены в стиле "турбоурбанистика". По скотчу согласен
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

создание парка почайна

https://youtu.be/ccdud-c85K8
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:01

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав: как же снимать входную дверь, когда к ней уже приклеен пенопласт для утепления? я бы упаковочным пенопластом с мусорки еще бы и потолок, да и стены обклеил - будет теплее и чуть лучше шумка. На клей придется потратиться, но это быстро окупится

На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк, а для эстетики проклеить его снаружи цветным скотчем (он хорошо липнет к пенопласту) к тому же скотч хороший паробарьер. В маленьких помещениях нужен отвод конденсата, надышишь а потом Бац стены мокрые.

аірмакс писав, що концептуальний овноблок висушує і людина перетворюється в мумію, якщо довго буде в приміщенні із овноблока

Аквариум решает
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:если снять входную дверь (как правило это китайская из металла) и прикрутить к ней мебельные ножки получится кровать. А зачем дверь если красть нечего? Шторы хватит.

Чтобы не мочились и не рисовали на стенах. Со шторкой вы от такого не защититесь
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Не буду спорить много это или мало. Где-то была инфа, что 11% сделок в Киеве происходят с привлечением кредитования, что очень не мало, как для старта.
Когда цифра перейдет порог 5 тыс. в месяц, это будет уже не ракета на взлете, а ракета на подлете в космос.
Для сравнения, в 2005 выдавали 870 кредитов в месяц, 2007 - 4300, первые 3 квартала 2008 - 5850. Это включая юрлиц. Физлицам в 2007 выдали 3370 ипотечных кредитов.

Вот именно, вы приводите цифры в МЕСЯЦ. А тут нет и тысячи в ГОД. Примерно тысяч пять сделок в год - это как раз ракета на старте, двигатели уже прогрели и отрываемся от земли. То что имеем пока - тянет только на расконсервацию космодрома
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:01

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Не буду спорить много это или мало. Где-то была инфа, что 11% сделок в Киеве происходят с привлечением кредитования, что очень не мало, как для старта.
Когда цифра перейдет порог 5 тыс. в месяц, это будет уже не ракета на взлете, а ракета на подлете в космос.
Для сравнения, в 2005 выдавали 870 кредитов в месяц, 2007 - 4300, первые 3 квартала 2008 - 5850. Это включая юрлиц. Физлицам в 2007 выдали 3370 ипотечных кредитов [имеется в виду в месяц].

Вот именно, вы приводите цифры в МЕСЯЦ. А тут нет и тысячи в ГОД. Примерно тысяч пять сделок в год - это как раз ракета на старте, двигатели уже прогрели и отрываемся от земли. То что имеем пока - тянет только на расконсервацию космодрома

Давайте перечитаем еще раз.
https://biz.nv.ua/finance/banki-za-perv ... 96415.html
Украинские банки в сентябре 2021 года выдали 943 ипотечных кредита

Всего за первые девять месяцев года банками выдано более 7,5 тысячи ипотечных кредитов
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Кредиты с лета дорожают. В том числе ипотечные.

Смотрю самые популярные/выгодные варианты, которые были в начале года (не включая программы типа 7%) - Правекс, УкрГаз, Ощад, Приват - ничего не изменилось, ставки не повысились.
Вроде чуть вырос UIRD, но это касается подорожания уже выданных в прошлых годах кредитов с плавающей ставкой
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:13

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Не буду спорить много это или мало. Где-то была инфа, что 11% сделок в Киеве происходят с привлечением кредитования, что очень не мало, как для старта.
Когда цифра перейдет порог 5 тыс. в месяц, это будет уже не ракета на взлете, а ракета на подлете в космос.
Для сравнения, в 2005 выдавали 870 кредитов в месяц, 2007 - 4300, первые 3 квартала 2008 - 5850. Это включая юрлиц. Физлицам в 2007 выдали 3370 ипотечных кредитов [имеется в виду в месяц].

Вот именно, вы приводите цифры в МЕСЯЦ. А тут нет и тысячи в ГОД. Примерно тысяч пять сделок в год - это как раз ракета на старте, двигатели уже прогрели и отрываемся от земли. То что имеем пока - тянет только на расконсервацию космодрома

Давайте перечитаем еще раз.
https://biz.nv.ua/finance/banki-za-perv ... 96415.html
Украинские банки в сентябре 2021 года выдали 943 ипотечных кредита

Всего за первые девять месяцев года банками выдано более 7,5 тысячи ипотечных кредитов

Сорри, действительно провтыкал. Ну что ж, тогда поздравляю, "отошла первая стыковая мачта"(с), как сказал Прохожий. Если тенденция сохранится, взлетим за пару лет. Если, конечно, сохранится
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:06

  vitaliian написав:Если вложиться в приличный унитаз санузел можно вообще не выделять. Такой унитаз сам по себе украшение и никакую концепцию ремонта испортить собой не сможет

Зображення

Унитаз - Барное кресло.
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Незаменимая вещь при компоновке квартиры студии.
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