Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
[quote="5338325:vitaliian"].. На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк, а для эстетики проклеить его снаружи цветным скотчем (он хорошо липнет к пенопласту) к тому же скотч хороший паробарьер. [quote] кредит - это дорого. Пенопласт нужно использовать упаковочный, от бытовой техники, к тому же он идет высокой плотности, а значит - меньше теплопотерь. Дополнительным бонусом получишь дизайнерский рельефный потолок и стены в стиле "турбоурбанистика". По скотчу согласен
sequence написав: как же снимать входную дверь, когда к ней уже приклеен пенопласт для утепления? я бы упаковочным пенопластом с мусорки еще бы и потолок, да и стены обклеил - будет теплее и чуть лучше шумка. На клей придется потратиться, но это быстро окупится
На пенопласт можно взять 1500 грн теплых кредитов в Укргазбанк, а для эстетики проклеить его снаружи цветным скотчем (он хорошо липнет к пенопласту) к тому же скотч хороший паробарьер. В маленьких помещениях нужен отвод конденсата, надышишь а потом Бац стены мокрые.
аірмакс писав, що концептуальний овноблок висушує і людина перетворюється в мумію, якщо довго буде в приміщенні із овноблока
Vlad442 написав:Не буду спорить много это или мало. Где-то была инфа, что 11% сделок в Киеве происходят с привлечением кредитования, что очень не мало, как для старта. Когда цифра перейдет порог 5 тыс. в месяц, это будет уже не ракета на взлете, а ракета на подлете в космос. Для сравнения, в 2005 выдавали 870 кредитов в месяц, 2007 - 4300, первые 3 квартала 2008 - 5850. Это включая юрлиц. Физлицам в 2007 выдали 3370 ипотечных кредитов.
Вот именно, вы приводите цифры в МЕСЯЦ. А тут нет и тысячи в ГОД. Примерно тысяч пять сделок в год - это как раз ракета на старте, двигатели уже прогрели и отрываемся от земли. То что имеем пока - тянет только на расконсервацию космодрома
Vlad442 написав:Не буду спорить много это или мало. Где-то была инфа, что 11% сделок в Киеве происходят с привлечением кредитования, что очень не мало, как для старта. Когда цифра перейдет порог 5 тыс. в месяц, это будет уже не ракета на взлете, а ракета на подлете в космос. Для сравнения, в 2005 выдавали 870 кредитов в месяц, 2007 - 4300, первые 3 квартала 2008 - 5850. Это включая юрлиц. Физлицам в 2007 выдали 3370 ипотечных кредитов [имеется в виду в месяц].
Вот именно, вы приводите цифры в МЕСЯЦ. А тут нет и тысячи в ГОД. Примерно тысяч пять сделок в год - это как раз ракета на старте, двигатели уже прогрели и отрываемся от земли. То что имеем пока - тянет только на расконсервацию космодрома
zРадио написав:Кредиты с лета дорожают. В том числе ипотечные.
Смотрю самые популярные/выгодные варианты, которые были в начале года (не включая программы типа 7%) - Правекс, УкрГаз, Ощад, Приват - ничего не изменилось, ставки не повысились. Вроде чуть вырос UIRD, но это касается подорожания уже выданных в прошлых годах кредитов с плавающей ставкой
Vlad442 написав:Не буду спорить много это или мало. Где-то была инфа, что 11% сделок в Киеве происходят с привлечением кредитования, что очень не мало, как для старта. Когда цифра перейдет порог 5 тыс. в месяц, это будет уже не ракета на взлете, а ракета на подлете в космос. Для сравнения, в 2005 выдавали 870 кредитов в месяц, 2007 - 4300, первые 3 квартала 2008 - 5850. Это включая юрлиц. Физлицам в 2007 выдали 3370 ипотечных кредитов [имеется в виду в месяц].
Вот именно, вы приводите цифры в МЕСЯЦ. А тут нет и тысячи в ГОД. Примерно тысяч пять сделок в год - это как раз ракета на старте, двигатели уже прогрели и отрываемся от земли. То что имеем пока - тянет только на расконсервацию космодрома