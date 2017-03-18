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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:23
flyman написав: Frant написав:
50 000 дол. - фактично ціна вхідного квитка Кржн. Правда, не самого гіршого.
Дешевше - гостінки, 1 к "хрущовки" та повітря над котлованами в Прикиєвських Єпенях.
Наразі ціна вхідного квитка на КРЖН 360000 грн. ($13600) за невеликий смарт на етапі котловану. Через рік ще плюс від 1куе на мінімально можливий ремонт.
Это не входной билет, а скорее лотерейный
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:47
sequence написав: flyman написав:
..
щоб матрас не класти на голу підлогу для цього існують піддони.
..
мало кто такой ценный и универсальный продукт на мусорке оставит, разве что спецом сторожить. А так европоддон стоит гривен 300, что приравнивается к "вложению".
А дверь подразумевалась "ат застройщика" - снять с петель и кинуть под матрац
Дверь от застройщика продается аж бегом.
Я когда менял, сосед подошел - только не выбрасывайте, я ее у вас куплю на дачу.
Не помню, кажется 1200 грн дал, а новая мне в 5кгрн обошлась (в арендной).2019 год, дилерская цена. Прайс был что-то около 7.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:52
flyman написав: Frant написав:
50 000 дол. - фактично ціна вхідного квитка Кржн. Правда, не самого гіршого.
Дешевше - гостінки, 1 к "хрущовки" та повітря над котлованами в Прикиєвських Єпенях.
Наразі ціна вхідного квитка на КРЖН 360000 грн. ($13600) за невеликий смарт на етапі котловану
. Через рік ще плюс від 1куе на мінімально можливий ремонт.
Флай, так ти що в Манчестер Парк вклавсі?
А тепер Ліберті рекламуєш?
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:53
vitaliian написав: Damien написав:
Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM.
Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Бугага 40-80 куе на квартиру и ремонт у ирпенчан есть а 10 куе на битка из США нету, я всё же ошибся в ваших способностях мыслить объективно. Как раз киевские дворы заставлены корчами из СССР а не ирпенские, так что чья б корова мычала
Ну Вы тоже подтвердили, что не можете не только объективно мыслить, а вообще мыслить.
Сравнение по качеству ирпенских новостроев с китайскими "иномарками" достаточно объективное и яркое(не то, что новострои развалятся, а то как хреново ими пользоваться, то, что казалось дешево и красиво в итоге оборачивается дорого и неудобно), приведено было именно как аналогия(причем это сравнение с автомобилями не я начал), а не как доказательство невозможности(или возможности) купить нормальный автомобиль
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:00
а какие это киевские дворы заставлены корчами из ссср?
снова этот бред?
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:47
Damien написав: vitaliian написав: Damien написав:
Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM.
Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Бугага 40-80 куе на квартиру и ремонт у ирпенчан есть а 10 куе на битка из США нету, я всё же ошибся в ваших способностях мыслить объективно. Как раз киевские дворы заставлены корчами из СССР а не ирпенские, так что чья б корова мычала
Ну Вы тоже подтвердили, что не можете не только объективно мыслить, а вообще мыслить.
Сравнение по качеству ирпенских новостроев с китайскими "иномарками" достаточно объективное и яркое(не то, что новострои развалятся, а то как хреново ими пользоваться, то, что казалось дешево и красиво в итоге оборачивается дорого и неудобно), приведено было именно как аналогия(причем это сравнение с автомобилями не я начал), а не как доказательство невозможности(или возможности) купить нормальный автомобиль
Ірпіньські квартири коштують в 1,5-2 рази дешевше, ніж пише ірпіньська бухгалтерша.
Недавно тут хтось писав, що молода сім,я продала 1к квартиру з ремонтом в Єпенях, доклала трохи грошей і купила 2к "хрущ" на Воскресенці у жилому стані.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:56
change_pm написав: flyman написав: Frant написав:
50 000 дол. - фактично ціна вхідного квитка Кржн. Правда, не самого гіршого.
Дешевше - гостінки, 1 к "хрущовки" та повітря над котлованами в Прикиєвських Єпенях.
Наразі ціна вхідного квитка на КРЖН 360000 грн. ($13600) за невеликий смарт на етапі котловану
. Через рік ще плюс від 1куе на мінімально можливий ремонт.
Флай, так ти що в Манчестер Парк вклавсі?
А тепер Ліберті рекламуєш?
рекламуєш якраз ти, вивчив карту Жулян на луні?
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