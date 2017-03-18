Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:.. щоб матрас не класти на голу підлогу для цього існують піддони. ..
мало кто такой ценный и универсальный продукт на мусорке оставит, разве что спецом сторожить. А так европоддон стоит гривен 300, что приравнивается к "вложению". А дверь подразумевалась "ат застройщика" - снять с петель и кинуть под матрац
Дверь от застройщика продается аж бегом. Я когда менял, сосед подошел - только не выбрасывайте, я ее у вас куплю на дачу. Не помню, кажется 1200 грн дал, а новая мне в 5кгрн обошлась (в арендной).2019 год, дилерская цена. Прайс был что-то около 7.
Damien написав:Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM. Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Бугага 40-80 куе на квартиру и ремонт у ирпенчан есть а 10 куе на битка из США нету, я всё же ошибся в ваших способностях мыслить объективно. Как раз киевские дворы заставлены корчами из СССР а не ирпенские, так что чья б корова мычала
Ну Вы тоже подтвердили, что не можете не только объективно мыслить, а вообще мыслить. Сравнение по качеству ирпенских новостроев с китайскими "иномарками" достаточно объективное и яркое(не то, что новострои развалятся, а то как хреново ими пользоваться, то, что казалось дешево и красиво в итоге оборачивается дорого и неудобно), приведено было именно как аналогия(причем это сравнение с автомобилями не я начал), а не как доказательство невозможности(или возможности) купить нормальный автомобиль
КИЕВ. 17 июля. УНН. По результатам проверок в Киеве обнаружили 631 старый, заброшенный автомобиль. Об этом КГГА сообщила в ответ на запрос УНН.
"Во исполнение отдельного поручения Киевского городского головы В. Кличко осуществлено обследование территорий районов на наличие старых, заброшенных авто в количестве - 631, а именно: Голосеевский - 38; Дарницкий - 107; Деснянский - 46; Днепровский - 36; Оболонский - 13 ; Печерский - 46; Подольский - 44; Святошинский - 102; Соломенский - 91; Шевченковский - 108", - говорится в сообщении.
КИЕВ. 17 июля. УНН. По результатам проверок в Киеве обнаружили 631 старый, заброшенный автомобиль. Об этом КГГА сообщила в ответ на запрос УНН.
"Во исполнение отдельного поручения Киевского городского головы В. Кличко осуществлено обследование территорий районов на наличие старых, заброшенных авто в количестве - 631, а именно: Голосеевский - 38; Дарницкий - 107; Деснянский - 46; Днепровский - 36; Оболонский - 13 ; Печерский - 46; Подольский - 44; Святошинский - 102; Соломенский - 91; Шевченковский - 108", - говорится в сообщении.
прекращай флудить своим бредом, мне канешна пофиг кто ты, но зачем ты так настырно стремишься продемонстрировать тут свою ограниченность и полное незнание темы реально удивляет