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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8910891189128913

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:26

kingkongovets тебе ссылку на инфу дали а в ответ что? бла бла бла. С таким уровнем дискуссии иди к бабушкам под подъезд.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 19 лис, 2021 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:kingkongovets тебе ссылку на инфу дали а в ответ одно бла бла бла.
какую нахрен инфу?
покажи хоть один киевский двор, «заставленный корчами из ссср»(с), балабол
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:29

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:kingkongovets тебе ссылку на инфу дали а в ответ одно бла бла бла.
какую нахрен инфу?
покажи хоть один киевский двор, «заставленный корчами из ссср»(с), балабол

Щас побежал для тебя фотографировать, тебе на зеркалку или айфона хватит? Если нет документального опровержения, сиди и молчи, твое экспертное мнение не весит ничего, чего только стоят выдуманные тобой ирпенские пробки. Постоянно их вспоминаю когда еду по Киеву..
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:34

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:
vitaliian написав:kingkongovets тебе ссылку на инфу дали а в ответ одно бла бла бла.
какую нахрен инфу?
покажи хоть один киевский двор, «заставленный корчами из ссср»(с), балабол

Щас побежал для тебя фотографировать, тебе на зеркалку или айфона хватит? Если нет документального опровержения, сиди и молчи, твое экспертное мнение не весит ничего, чего только стоят выдуманные тобой ирпенские пробки. Постоянно их вспоминаю когда еду по Киеву..

В моем бывшем районе Шулявка-КПИ полно таких дворов было еще 2 года назад.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:
vitaliian написав:kingkongovets тебе ссылку на инфу дали а в ответ одно бла бла бла.
какую нахрен инфу?
покажи хоть один киевский двор, «заставленный корчами из ссср»(с), балабол

Щас побежал для тебя фотографировать, тебе на зеркалку или айфона хватит? Если нет документального опровержения, сиди и молчи, твое экспертное мнение не весит ничего, чего только стоят выдуманные тобой ирпенские пробки. Постоянно их вспоминаю когда еду по Киеву..
ты реальный неадекват
шо ты забыл в этой теме?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:37

kingkongovets если я неадекват зачем ты меня читаешь, любовь к неадекватам?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:kingkongovets если я неадекват зачем ты меня читаешь, любовь к неадекватам?
я реагирую на тот бред, которым ты зачем то постоянно засираешь форум и спрашиваю шо именно заставляет тебя это делать?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:43

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:kingkongovets если я неадекват зачем ты меня читаешь, любовь к неадекватам?
я реагирую на тот бред, которым ты зачем то постоянно засираешь форум и спрашиваю шо именно заставляет тебя это делать?

Я пруфы увижу что в киевских дворах нет брошенных авто или только переходы с любой темы на личности, которыми ты уже достал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:44

  flyman написав:рекламуєш якраз ти.
вивчив карту Жулян на луні?

Ага )))

Ось подумав, може і собі взяти для вовчиць...?

Дешевше ніж по готелям шастати, і можна якусь сиротинку поселити...
І справа добра, і взагалі харашо...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:Я пруфы увижу что в киевских дворах нет брошенных авто .

ты шо, вообще берега потерял?
это ты мне сначала докажи шо ты не балабол и реально покажи «запаркованные корчами из ссср киевские дворы», а не ссылку трехлетней давности про заминированную волжану какого то неадеквата
впрочем после твоих высеров накшталт «киевская офисная недвига уже никому не нужна», «в киев из ирпеня можно легко ездить на самокате» «иностранцам не нравится в центре, а нравится в лавине» и прочих в том же духе надежд на адекватный ответ уже не остается
прекращай здесь срать и демонстрировать свою ограниченность
kingkongovets
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