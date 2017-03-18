Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:.. щоб матрас не класти на голу підлогу для цього існують піддони. ..
мало кто такой ценный и универсальный продукт на мусорке оставит, разве что спецом сторожить. А так европоддон стоит гривен 300, что приравнивается к "вложению". А дверь подразумевалась "ат застройщика" - снять с петель и кинуть под матрац
Дверь от застройщика продается аж бегом. Я когда менял, сосед подошел - только не выбрасывайте, я ее у вас куплю на дачу. Не помню, кажется 1200 грн дал, а новая мне в 5кгрн обошлась (в арендной).2019 год, дилерская цена. Прайс был что-то около 7.
Damien написав:Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM. Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Бугага 40-80 куе на квартиру и ремонт у ирпенчан есть а 10 куе на битка из США нету, я всё же ошибся в ваших способностях мыслить объективно. Как раз киевские дворы заставлены корчами из СССР а не ирпенские, так что чья б корова мычала
Ну Вы тоже подтвердили, что не можете не только объективно мыслить, а вообще мыслить. Сравнение по качеству ирпенских новостроев с китайскими "иномарками" достаточно объективное и яркое(не то, что новострои развалятся, а то как хреново ими пользоваться, то, что казалось дешево и красиво в итоге оборачивается дорого и неудобно), приведено было именно как аналогия(причем это сравнение с автомобилями не я начал), а не как доказательство невозможности(или возможности) купить нормальный автомобиль
А зорієнтуй, в якому (чи біля якого) квадрату твоя 15тиметрова прєлєсть знаходиться?
Ну вот подумай, к какому квадрату ближе Крейсер Аврора и ты сам ответишь на свой вопрос. Крейсер Аврора - это и была основная фишка этой кавалирки, именно тем реактивным двигателем, который должен был вознести цену этой кавалирки в космос. Наследники Флая дадут высокую оценку этой, без преувеличения, гениальной задумке. Я когда то Флаю говорил, что ближайшие лет 10 метро там не будет. Так вот по свежим данным - до 2040г тоже не будет