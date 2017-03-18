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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 20 лис, 2021 09:37
flyman написав: Damien написав: Успіх написав:
А зорієнтуй, в якому (чи біля якого) квадрату твоя 15тиметрова прєлєсть знаходиться?
Ну вот подумай, к какому квадрату ближе Крейсер Аврора и ты сам ответишь на свой вопрос.
Крейсер Аврора - это и была основная фишка этой кавалирки, именно тем реактивным двигателем, который должен был вознести цену этой кавалирки в космос.
Наследники Флая дадут высокую оценку этой, без преувеличения, гениальной задумке.
Я когда то Флаю говорил, что ближайшие лет 10 метро там не будет. Так вот по свежим данным - до 2040г тоже не будет
При лутчємвсєх мері, ясен пєнь.
Тільки хто йому дасть ще 10 років руль рулити.
Флаймен, навіщо ти купляєш неліквід?
Він малопридатний для перепродажу і для оренди.
Сам будеш жити - по черзі, літом в підвалі, зимою в кавалірці 15м2?
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