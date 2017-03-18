Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:А зорієнтуй, в якому (чи біля якого) квадрату твоя 15тиметрова прєлєсть знаходиться?
Ну вот подумай, к какому квадрату ближе Крейсер Аврора и ты сам ответишь на свой вопрос. Крейсер Аврора - это и была основная фишка этой кавалирки, именно тем реактивным двигателем, который должен был вознести цену этой кавалирки в космос. Наследники Флая дадут высокую оценку этой, без преувеличения, гениальной задумке. Я когда то Флаю говорил, что ближайшие лет 10 метро там не будет. Так вот по свежим данным - до 2040г тоже не будет
При лутчємвсєх мері, ясен пєнь.
Тільки хто йому дасть ще 10 років руль рулити.
Флаймен, навіщо ти купляєш неліквід? Він малопридатний для перепродажу і для оренди. Сам будеш жити - по черзі, літом в підвалі, зимою в кавалірці 15м2?
Успіх написав: Коротше, тут багато варіантів розставити все)) Наприклад: 1. Зелененьким в кутку - холодильник 1,5м висотою(можна мікрохвильовку зверху на нього) 2. Синеньким - мийка 3. Червоненьким - два кола плити/варочної поверхні 4. Шафа, або там, де по проекту(зелененьким), або сплошна з коридору в кімнату(фіолетовим) 5.Жовтеньким - стіл, чи полиці під ТВ (Рожевим - вікно)
п.с. Можна ту кухонну стінку "посунути" на пів метра(збільшити кухню, але зменшити с/в) - але нах таке робити? Є сенс в цьому?
Успіх, при такой компоновке если кто то захочет что-то приготовить на плите, то все компоненты будет нарезать на коленке? Вытяжка вообще предусмотрена? Если да, то варочную поверхность надо к стене максимально ближе(на место холодильника), чтоб запахи меньше расходились по помещению Кровать стоит по козлячи, частично залезши на окно. Да и какая кровать? В смартах диваны раскладные. Надо диван к левой стене
Damien написав:при такой компоновке если кто то захочет что-то приготовить на плите, то все компоненты будет нарезать на коленке?
А є варіанти? Якщо поставити плиту на 4 кола - то тоді реально на коліні нарізати)) - ну, або розвернутись на 180° і нарізати на столику.
Damien написав:Вытяжка вообще предусмотрена? Если да, то варочную поверхность надо к стене максимально ближе(на место холодильника)
Ну, я думав зробити рокіровку варочної з холодильником))
А взагалі, то ще можна холодильник поставити там, де початок шафи(зелененьким) - так тоді звільниться місце для нарізки, але чи буде гармонійно дивитись холодильник біля шафи? Або можна його вбудувати в шафу, як варіант?