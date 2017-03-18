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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8911891289138914>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 09:37

  flyman написав:
  Damien написав:
  Успіх написав:А зорієнтуй, в якому (чи біля якого) квадрату твоя 15тиметрова прєлєсть знаходиться?

Ну вот подумай, к какому квадрату ближе Крейсер Аврора и ты сам ответишь на свой вопрос.
Крейсер Аврора - это и была основная фишка этой кавалирки, именно тем реактивным двигателем, который должен был вознести цену этой кавалирки в космос.
Наследники Флая дадут высокую оценку этой, без преувеличения, гениальной задумке.
Я когда то Флаю говорил, что ближайшие лет 10 метро там не будет. Так вот по свежим данным - до 2040г тоже не будет

При лутчємвсєх мері, ясен пєнь.

Тільки хто йому дасть ще 10 років руль рулити.


Флаймен, навіщо ти купляєш неліквід?
Він малопридатний для перепродажу і для оренди.
Сам будеш жити - по черзі, літом в підвалі, зимою в кавалірці 15м2?
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:27

А хто як ще б розставив меблі/техніку у смарті?

  Успіх написав:Зображення
Коротше, тут багато варіантів розставити все))
Наприклад:
1. Зелененьким в кутку - холодильник 1,5м висотою(можна мікрохвильовку зверху на нього)
2. Синеньким - мийка
3. Червоненьким - два кола плити/варочної поверхні
4. Шафа, або там, де по проекту(зелененьким), або сплошна з коридору в кімнату(фіолетовим)
5.Жовтеньким - стіл, чи полиці під ТВ
(Рожевим - вікно)

п.с.
Можна ту кухонну стінку "посунути" на пів метра(збільшити кухню, але зменшити с/в) - але нах таке робити? Є сенс в цьому?
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Цены на метал вернулись на уровень до начала "Америка печатает доллар".
Это проделки зРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:46

Успіх, при такой компоновке если кто то захочет что-то приготовить на плите, то все компоненты будет нарезать на коленке?
Вытяжка вообще предусмотрена? Если да, то варочную поверхность надо к стене максимально ближе(на место холодильника), чтоб запахи меньше расходились по помещению
Кровать стоит по козлячи, частично залезши на окно. Да и какая кровать? В смартах диваны раскладные. Надо диван к левой стене
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:при такой компоновке если кто то захочет что-то приготовить на плите, то все компоненты будет нарезать на коленке?

А є варіанти?
Якщо поставити плиту на 4 кола - то тоді реально на коліні нарізати)) - ну, або розвернутись на 180° і нарізати на столику.
  Damien написав:Вытяжка вообще предусмотрена? Если да, то варочную поверхность надо к стене максимально ближе(на место холодильника)

Ну, я думав зробити рокіровку варочної з холодильником))

А взагалі, то ще можна холодильник поставити там, де початок шафи(зелененьким) - так тоді звільниться місце для нарізки, але чи буде гармонійно дивитись холодильник біля шафи?
Або можна його вбудувати в шафу, як варіант? :D
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:59

Успіх , я бы увеличил кухню, сделал бы угловую. И тогда бы нашлось место и для нарезки и для холодильника
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Кровать стоит по козлячи, частично залезши на окно. Да и какая кровать? В смартах диваны раскладные. Надо диван к левой стене

Звичайно, що диван розкладний буде!
І коли він буде складений, то на вікно залазити не буде))

Просто той малюнок☝️ з такою розкладкою меблів - я позичив з сайту забудовника)) - це забудовник "так бачить")))
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:08

  Damien написав:Успіх , я бы увеличил кухню, сделал бы угловую. И тогда бы нашлось место и для нарезки и для холодильника

Але, тоді столик треба скасовувати, або ставити його вздовж правої стіни на місце шафи.
(А шафу тоді можна змістити впритул прихожої)
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:18

Damien
І так, можна кутову зробити кухню, але буде той "глухий кут", де нічого не поставиш, так як не зручно буде там ні посуд мити, ні варити!
:?: :roll:
Зображення
Фіолетовим - холодильник.
Хоч його можна поставити і з іншого боку кухні/стільниці
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:26

Успіх Зачем вообще та кухня, пусть едят в кафе. Свч печь максимум чтобы разогреть готовую курицу гриль, купленную в скрыне. Кому нужна кухня на ваш смарт даже не посмотрит. А место она занимает, там можно мягкий уголок поставить и стеклянный столик с цветочком.
vitaliian
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