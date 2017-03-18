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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8911891289138914

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:30

  vitaliian написав:Успіх Зачем вообще та кухня, пусть едят в кафе. Свч печь максимум чтобы разогреть готовое мясо, купленное в арсене. Кому нужна кухня на ваш смарт даже не посмотрит.

Самая здравая мысль.
Как говорила одна голова Практика - Сейчас тёлки у мартена не стоять (с)
Кухни в квартиры под аренду - пережиток прошлого.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:33

  UA написав:
  vitaliian написав:Успіх Зачем вообще та кухня, пусть едят в кафе. Свч печь максимум чтобы разогреть готовое мясо, купленное в арсене. Кому нужна кухня на ваш смарт даже не посмотрит.

Самая здравая мысль.
Как говорила одна голова Практика - Сейчас тёлки у мартена не стоять (с)
Кухни в квартиры под аренду - пережиток прошлого.

Можливо, краще замість кухні - поставити тенісний стіл?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:40

  Frant написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:Успіх Зачем вообще та кухня, пусть едят в кафе. Свч печь максимум чтобы разогреть готовое мясо, купленное в арсене. Кому нужна кухня на ваш смарт даже не посмотрит.

Самая здравая мысль.
Как говорила одна голова Практика - Сейчас тёлки у мартена не стоять (с)
Кухни в квартиры под аренду - пережиток прошлого.

Можливо, краще замість кухні - поставити тенісний стіл?

Лучше телевизор с диагональю 2 метра с подключенными 500-ми ТВ каналами рекламы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:при такой компоновке если кто то захочет что-то приготовить на плите, то все компоненты будет нарезать на коленке?

Можно нарезать на обеденном столе, который стоит рядом.
  vitaliian написав:Зачем вообще та кухня, пусть едят в кафе. Свч печь максимум чтобы разогреть готовую курицу гриль, купленную в скрыне. Кому нужна кухня на ваш смарт даже не посмотрит.

Смарты снимают не от избытка денег. Если к цене аренды добавить расходы на общепит, можно снять комфортную однушку и питаться домашней пищей.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:27

Vlad442 если надо дешево и много площади можно снять хатынку в 10 км от Львова, если надо дешево но во Львове можно снять комнату в общаге или у бабушки там будет доступ к плите и личная полочка. На крайняк хрущ с кухней образца 90х.

Смарт предполагает что человек дома только ночует и принимает душ, остальная деятельность проходит в других помещениях. Если человек согласен и разделяет такой образ жизни, зачем ему навязывать самовар в виде дешманской кухни?

Лучше поставить большой шкаф купе для одежды. Без кухни можно прожить тем кто ест в кафе, а без шкафа нельзя, это что на полу складывать одежду?

Из личных наблюдений молодежь 18-25 готовить не любит и не умеет. Может приходит с годами я хз. Отсюда секрет успешности пиццерий в каждом доме. На моем районе их три к тому что в сильпо и новусе есть отделы с готовой едой и не менее пяти ресторанов в радиусе 600 метров.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 15:50, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:37

  vitaliian написав:Из личных наблюдений молодежь 18-25 готовить не любит и не умеет. Может приходит с годами я хз. Отсюда секрет успешности пиццерий в каждом доме. На моем районе их три к тому что в сильпо и новусе есть отделы с готовой едой и не менее пяти ресторанов.

Твои наблюдения ничтожны и ошибочны

Продолжай наблюдения :)
pesikot
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