Додано: Суб 20 лис, 2021 15:27

Vlad442 если надо дешево и много площади можно снять хатынку в 10 км от Львова, если надо дешево но во Львове можно снять комнату в общаге или у бабушки там будет доступ к плите и личная полочка. На крайняк хрущ с кухней образца 90х.



Смарт предполагает что человек дома только ночует и принимает душ, остальная деятельность проходит в других помещениях. Если человек согласен и разделяет такой образ жизни, зачем ему навязывать самовар в виде дешманской кухни?



Лучше поставить большой шкаф купе для одежды. Без кухни можно прожить тем кто ест в кафе, а без шкафа нельзя, это что на полу складывать одежду?



Из личных наблюдений молодежь 18-25 готовить не любит и не умеет. Может приходит с годами я хз. Отсюда секрет успешности пиццерий в каждом доме. На моем районе их три к тому что в сильпо и новусе есть отделы с готовой едой и не менее пяти ресторанов в радиусе 600 метров.