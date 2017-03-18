Самая здравая мысль.
Как говорила одна голова Практика - Сейчас тёлки у мартена не стоять (с)
Кухни в квартиры под аренду - пережиток прошлого.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 14:30
Самая здравая мысль.
Как говорила одна голова Практика - Сейчас тёлки у мартена не стоять (с)
Кухни в квартиры под аренду - пережиток прошлого.
Додано: Суб 20 лис, 2021 14:33
Можливо, краще замість кухні - поставити тенісний стіл?
Додано: Суб 20 лис, 2021 14:40
Лучше телевизор с диагональю 2 метра с подключенными 500-ми ТВ каналами рекламы.
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Можно нарезать на обеденном столе, который стоит рядом.
Смарты снимают не от избытка денег. Если к цене аренды добавить расходы на общепит, можно снять комфортную однушку и питаться домашней пищей.
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:27
Vlad442 если надо дешево и много площади можно снять хатынку в 10 км от Львова, если надо дешево но во Львове можно снять комнату в общаге или у бабушки там будет доступ к плите и личная полочка. На крайняк хрущ с кухней образца 90х.
Смарт предполагает что человек дома только ночует и принимает душ, остальная деятельность проходит в других помещениях. Если человек согласен и разделяет такой образ жизни, зачем ему навязывать самовар в виде дешманской кухни?
Лучше поставить большой шкаф купе для одежды. Без кухни можно прожить тем кто ест в кафе, а без шкафа нельзя, это что на полу складывать одежду?
Из личных наблюдений молодежь 18-25 готовить не любит и не умеет. Может приходит с годами я хз. Отсюда секрет успешности пиццерий в каждом доме. На моем районе их три к тому что в сильпо и новусе есть отделы с готовой едой и не менее пяти ресторанов в радиусе 600 метров.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 15:50, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:37
Твои наблюдения ничтожны и ошибочны
Продолжай наблюдения
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