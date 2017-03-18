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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8911891289138914

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:30

  vitaliian написав:Успіх Зачем вообще та кухня, пусть едят в кафе. Свч печь максимум чтобы разогреть готовое мясо, купленное в арсене. Кому нужна кухня на ваш смарт даже не посмотрит.

Самая здравая мысль.
Как говорила одна голова Практика - Сейчас тёлки у мартена не стоять (с)
Кухни в квартиры под аренду - пережиток прошлого.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:33

  UA написав:
  vitaliian написав:Успіх Зачем вообще та кухня, пусть едят в кафе. Свч печь максимум чтобы разогреть готовое мясо, купленное в арсене. Кому нужна кухня на ваш смарт даже не посмотрит.

Самая здравая мысль.
Как говорила одна голова Практика - Сейчас тёлки у мартена не стоять (с)
Кухни в квартиры под аренду - пережиток прошлого.

Можливо, краще замість кухні - поставити тенісний стіл?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:40

  Frant написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:Успіх Зачем вообще та кухня, пусть едят в кафе. Свч печь максимум чтобы разогреть готовое мясо, купленное в арсене. Кому нужна кухня на ваш смарт даже не посмотрит.

Самая здравая мысль.
Как говорила одна голова Практика - Сейчас тёлки у мартена не стоять (с)
Кухни в квартиры под аренду - пережиток прошлого.

Можливо, краще замість кухні - поставити тенісний стіл?

Лучше телевизор с диагональю 2 метра с подключенными 500-ми ТВ каналами рекламы.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:при такой компоновке если кто то захочет что-то приготовить на плите, то все компоненты будет нарезать на коленке?

Можно нарезать на обеденном столе, который стоит рядом.
  vitaliian написав:Зачем вообще та кухня, пусть едят в кафе. Свч печь максимум чтобы разогреть готовую курицу гриль, купленную в скрыне. Кому нужна кухня на ваш смарт даже не посмотрит.

Смарты снимают не от избытка денег. Если к цене аренды добавить расходы на общепит, можно снять комфортную однушку и питаться домашней пищей.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:27

Vlad442 если надо дешево и много площади можно снять хатынку в 10 км от Львова, если надо дешево но во Львове можно снять комнату в общаге или у бабушки там будет доступ к плите и личная полочка. На крайняк хрущ с кухней образца 90х.

Смарт предполагает что человек дома только ночует и принимает душ, остальная деятельность проходит в других помещениях. Если человек согласен и разделяет такой образ жизни, зачем ему навязывать самовар в виде дешманской кухни?

Лучше поставить большой шкаф купе для одежды. Без кухни можно прожить тем кто ест в кафе, а без шкафа нельзя, это что на полу складывать одежду?

Из личных наблюдений молодежь 18-25 готовить не любит и не умеет. Может приходит с годами я хз. Отсюда секрет успешности пиццерий в каждом доме. На моем районе их три к тому что в сильпо и новусе есть отделы с готовой едой и не менее пяти ресторанов в радиусе 600 метров.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 15:50, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:37

  vitaliian написав:Из личных наблюдений молодежь 18-25 готовить не любит и не умеет. Может приходит с годами я хз. Отсюда секрет успешности пиццерий в каждом доме. На моем районе их три к тому что в сильпо и новусе есть отделы с готовой едой и не менее пяти ресторанов.

Твои наблюдения ничтожны и ошибочны

Продолжай наблюдения :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:59

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:Успіх Зачем вообще та кухня, пусть едят в кафе. Свч печь максимум чтобы разогреть готовую курицу гриль, купленную в скрыне. Кому нужна кухня на ваш смарт даже не посмотрит. А место она занимает, там можно мягкий уголок поставить и стеклянный столик с цветочком.

Навіщо взагалі житло?
Нехай ночують на Вокзалі :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ехххххх, от плюну на все і зроблю хостел на 8 койкомісць(4 дворівневих ліжка) :lol:
(а що? - по моїх кресленнях, то все вміщується 👍 і, навіть, стіл і стілець для адміністратора!)
Зроблю всіх разом!©®😁

Детальніше тут
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 20 лис, 2021 17:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Без кухни можно прожить тем кто ест в кафе, а без шкафа нельзя, это что на полу складывать одежду?

Даже во многих отелях есть миникухня.

Под себя можно делать исходя из своих предпочтений, но квартира под аренду должна охватывать как можно больше арендаторов. Уверен, что большая половина арендаторов даже не позвонит, увидев, что нет никакой кухни.
Что такое кухня? Холодильник нужен вчерашнюю пиццу хранить? Нужен. Мойка чтобы бокалы из-под вина помыть? Нужна. Что тогда стоит поставить варочную поверхность домино и назвать это кухней?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:08

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Без кухни можно прожить тем кто ест в кафе, а без шкафа нельзя, это что на полу складывать одежду?

Даже во многих отелях есть миникухня.

Под себя можно делать исходя из своих предпочтений, но квартира под аренду должна охватывать как можно больше арендаторов. Уверен, что большая половина арендаторов даже не позвонит, увидев, что нет никакой кухни.
Что такое кухня? Холодильник нужен вчерашнюю пиццу хранить? Нужен. Мойка чтобы бокалы из-под вина помыть? Нужна. Что тогда стоит поставить варочную поверхность домино и назвать это кухней?

зачем вы реагируете на высеры тролля? :evil:
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