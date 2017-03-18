Цены на метал вернулись на уровень до начала "Америка печатает доллар".
Это проделки зРадио
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Додано: Суб 20 лис, 2021 13:43
Цены на метал вернулись на уровень до начала "Америка печатает доллар".
Это проделки зРадио
Додано: Суб 20 лис, 2021 14:30
Самая здравая мысль.
Как говорила одна голова Практика - Сейчас тёлки у мартена не стоять (с)
Кухни в квартиры под аренду - пережиток прошлого.
Додано: Суб 20 лис, 2021 14:33
Можливо, краще замість кухні - поставити тенісний стіл?
Додано: Суб 20 лис, 2021 14:40
Лучше телевизор с диагональю 2 метра с подключенными 500-ми ТВ каналами рекламы.
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Можно нарезать на обеденном столе, который стоит рядом.
Смарты снимают не от избытка денег. Если к цене аренды добавить расходы на общепит, можно снять комфортную однушку и питаться домашней пищей.
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:27
Vlad442 если надо дешево и много площади можно снять хатынку в 10 км от Львова, если надо дешево но во Львове можно снять комнату в общаге или у бабушки там будет доступ к плите и личная полочка. На крайняк хрущ с кухней образца 90х.
Смарт предполагает что человек дома только ночует и принимает душ, остальная деятельность проходит в других помещениях. Если человек согласен и разделяет такой образ жизни, зачем ему навязывать самовар в виде дешманской кухни?
Лучше поставить большой шкаф купе для одежды. Без кухни можно прожить тем кто ест в кафе, а без шкафа нельзя, это что на полу складывать одежду?
Из личных наблюдений молодежь 18-25 готовить не любит и не умеет. Может приходит с годами я хз. Отсюда секрет успешности пиццерий в каждом доме. На моем районе их три к тому что в сильпо и новусе есть отделы с готовой едой и не менее пяти ресторанов в радиусе 600 метров.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 15:50, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:37
Твои наблюдения ничтожны и ошибочны
Продолжай наблюдения
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:59
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Навіщо взагалі житло?
Нехай ночують на Вокзалі
Ехххххх, от плюну на все і зроблю хостел на 8 койкомісць(4 дворівневих ліжка)
(а що? - по моїх кресленнях, то все вміщується 👍 і, навіть, стіл і стілець для адміністратора!)
Зроблю всіх разом!©®😁
Детальніше тут
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 20 лис, 2021 17:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 20 лис, 2021 17:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Даже во многих отелях есть миникухня.
Под себя можно делать исходя из своих предпочтений, но квартира под аренду должна охватывать как можно больше арендаторов. Уверен, что большая половина арендаторов даже не позвонит, увидев, что нет никакой кухни.
Что такое кухня? Холодильник нужен вчерашнюю пиццу хранить? Нужен. Мойка чтобы бокалы из-под вина помыть? Нужна. Что тогда стоит поставить варочную поверхность домино и назвать это кухней?
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