Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Vlad442 если надо дешево и много площади можно снять хатынку в 10 км от Львова, если надо дешево но во Львове можно снять комнату в общаге или у бабушки там будет доступ к плите и личная полочка. На крайняк хрущ с кухней образца 90х.
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Цінні спостереження.)) Зразу ясно, що людина орендувала кімнату на околиці Києва, перед тим, як перебратись в Прикиєвські Єпеня.))) Здається, вона навіть не розуміє, що вона пише)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 21 лис, 2021 08:29, всього редагувалось 1 раз.
Про "ценность" графиков и прочих данных "экспертов"
Самая низкая цена на аренду жилья оказалась в Святошинском районе Киева. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем от 12 091 грн. Следом за ним идет Подольский район - 12 530 грн. В Дарницком районе средние цены на аренду однокомнатной квартиры - 13 753 грн. От 14 500 до 15 200 однокомнатную квартиру можно снять в Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском. В Днепровском районе цена аренду на "однушки" составит в среднем 17 169 грн. В Печерском - 19 253 грн. Самая дорогая аренда однокомнатных квартир в Деснянском районе. Цены стартуют от 22 тысяч гривен.
По ценам на аренду двухкомнатной квартиры в столице Днепровский район оказался самым доступным. Цены здесь в среднем от 12 700 грн. В Дарницком районе снять двухкомнатную квартиру можно по цене от 13 337 гривен. В Подольском — от 15 гривен. В Соломенском — от 17 700 грн. Стоимость аренды жилья в Оболонском районе в среднем обойдется в 19 000 гривен. В Печерском районе -22 500 грн. Средняя цена по Деснянскому районе - 24 965 грн. В Святошинском районе в среднем аренда обойдется в 26 852 грн. В Голосеевском районе - 31 889 грн. Самым дорогим оказывается Шевченковский район. Здесь средняя цена на аренду жилья составляет 41 119 грн.
Kostia написав:Про "ценность" графиков и прочих данных "экспертов"
Самая низкая цена на аренду жилья оказалась в Святошинском районе Киева. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем от 12 091 грн. Следом за ним идет Подольский район - 12 530 грн. В Дарницком районе средние цены на аренду однокомнатной квартиры - 13 753 грн. От 14 500 до 15 200 однокомнатную квартиру можно снять в Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском. В Днепровском районе цена аренду на "однушки" составит в среднем 17 169 грн. В Печерском - 19 253 грн. Самая дорогая аренда однокомнатных квартир в Деснянском районе. Цены стартуют от 22 тысяч гривен.
По ценам на аренду двухкомнатной квартиры в столице Днепровский район оказался самым доступным. Цены здесь в среднем от 12 700 грн. В Дарницком районе снять двухкомнатную квартиру можно по цене от 13 337 гривен. В Подольском — от 15 гривен. В Соломенском — от 17 700 грн. Стоимость аренды жилья в Оболонском районе в среднем обойдется в 19 000 гривен. В Печерском районе -22 500 грн. Средняя цена по Деснянскому районе - 24 965 грн. В Святошинском районе в среднем аренда обойдется в 26 852 грн. В Голосеевском районе - 31 889 грн. Самым дорогим оказывается Шевченковский район. Здесь средняя цена на аренду жилья составляет 41 119 грн.
На вул. Фрунзе, у відомій установі - охороні перестали платити зарплату. Пацієнти розбіглись, хто куди. Деякі стали письменницями, Катаються на електросамокатах І від чужої статі - пишуть багатослівні нікчемні опуси На форумах про нерухомість. Замість того, щоб купити собі теплі колготи.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 21 лис, 2021 09:37, всього редагувалось 2 разів.
Kostia написав:Оранж сити ребрендинг как вам? Уня если не продал сорвал куш
С какого времени основным критерием стоимости недвижки стал цвет фасадов? Ладно, вопрос самого низкого уровня. Какая разница в цене будет у двух кирпичных хат в селе, которые находятся по соседству? 1-я. Обычный кирпич 50-хх годов. 2-я Обычный кирпич 50-хх годов покрашенный яркую модную краску. Как влияет покрашенность 2-й хаты на цену первой? Вижу люди уже очень долго на форуме, а основы не понимают. Какой куш??