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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89118912891389148915>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 22:10

Оранж сити ребрендинг как вам? Уня если не продал сорвал куш
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 22:14

  vitaliian написав:Vlad442 если надо дешево и много площади можно снять хатынку в 10 км от Львова, если надо дешево но во Львове можно снять комнату в общаге или у бабушки там будет доступ к плите и личная полочка. На крайняк хрущ с кухней образца 90х.

.

Цінні спостереження.))
Зразу ясно, що людина орендувала кімнату на околиці Києва, перед тим, як перебратись в Прикиєвські Єпеня.)))
Здається, вона навіть не розуміє, що вона пише)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 21 лис, 2021 08:29, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про "ценность" графиков и прочих данных "экспертов"

Самая низкая цена на аренду жилья оказалась в Святошинском районе Киева. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем от 12 091 грн. Следом за ним идет Подольский район - 12 530 грн. В Дарницком районе средние цены на аренду однокомнатной квартиры - 13 753 грн. От 14 500 до 15 200 однокомнатную квартиру можно снять в Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском. В Днепровском районе цена аренду на "однушки" составит в среднем 17 169 грн. В Печерском - 19 253 грн. Самая дорогая аренда однокомнатных квартир в Деснянском районе. Цены стартуют от 22 тысяч гривен.

Источник: https://kyiv.comments.ua/news/money/fin ... afika.html
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Ещё перлы

По ценам на аренду двухкомнатной квартиры в столице Днепровский район оказался самым доступным. Цены здесь в среднем от 12 700 грн. В Дарницком районе снять двухкомнатную квартиру можно по цене от 13 337 гривен. В Подольском — от 15 гривен. В Соломенском — от 17 700 грн. Стоимость аренды жилья в Оболонском районе в среднем обойдется в 19 000 гривен. В Печерском районе -22 500 грн. Средняя цена по Деснянскому районе - 24 965 грн. В Святошинском районе в среднем аренда обойдется в 26 852 грн. В Голосеевском районе - 31 889 грн. Самым дорогим оказывается Шевченковский район. Здесь средняя цена на аренду жилья составляет 41 119 грн.

Источник: https://kyiv.comments.ua/news/money/fin ... afika.html
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Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:35

  Kostia написав:Про "ценность" графиков и прочих данных "экспертов"

Самая низкая цена на аренду жилья оказалась в Святошинском районе Киева. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем от 12 091 грн. Следом за ним идет Подольский район - 12 530 грн. В Дарницком районе средние цены на аренду однокомнатной квартиры - 13 753 грн. От 14 500 до 15 200 однокомнатную квартиру можно снять в Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском. В Днепровском районе цена аренду на "однушки" составит в среднем 17 169 грн. В Печерском - 19 253 грн. Самая дорогая аренда однокомнатных квартир в Деснянском районе. Цены стартуют от 22 тысяч гривен.

Источник: https://kyiv.comments.ua/news/money/fin ... afika.html
© Comments.ua



Ещё перлы

По ценам на аренду двухкомнатной квартиры в столице Днепровский район оказался самым доступным. Цены здесь в среднем от 12 700 грн. В Дарницком районе снять двухкомнатную квартиру можно по цене от 13 337 гривен. В Подольском — от 15 гривен. В Соломенском — от 17 700 грн. Стоимость аренды жилья в Оболонском районе в среднем обойдется в 19 000 гривен. В Печерском районе -22 500 грн. Средняя цена по Деснянскому районе - 24 965 грн. В Святошинском районе в среднем аренда обойдется в 26 852 грн. В Голосеевском районе - 31 889 грн. Самым дорогим оказывается Шевченковский район. Здесь средняя цена на аренду жилья составляет 41 119 грн.

Источник: https://kyiv.comments.ua/news/money/fin ... afika.html
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На Троещине печатают гривну (банкнотная фабрика).
Вероятно охрана уволилась и оставила двери открытыми.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:59

"Танка" - короткий японський вірш.

На вул. Фрунзе, у відомій установі
- охороні перестали платити зарплату.
Пацієнти розбіглись, хто куди.
Деякі стали письменницями,
Катаються на електросамокатах
І від чужої статі - пишуть багатослівні нікчемні опуси
На форумах про нерухомість.
Замість того, щоб купити собі теплі колготи.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 21 лис, 2021 09:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 09:22

  Kostia написав:Оранж сити ребрендинг как вам? Уня если не продал сорвал куш

С какого времени основным критерием стоимости недвижки стал цвет фасадов?
Ладно, вопрос самого низкого уровня.
Какая разница в цене будет у двух кирпичных хат в селе, которые находятся по соседству?
1-я. Обычный кирпич 50-хх годов.
2-я Обычный кирпич 50-хх годов покрашенный яркую модную краску.
Как влияет покрашенность 2-й хаты на цену первой?
Вижу люди уже очень долго на форуме, а основы не понимают. Какой куш?? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:03

Рубати бабло #нєпадєцкі! ;)

Нехай Ккц знає, що ми знаєм ;)
Що ми - в темі ;)

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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:10

  BIGor написав:
  Kostia написав:Оранж сити ребрендинг как вам? Уня если не продал сорвал куш

С какого времени основным критерием стоимости недвижки стал цвет фасадов?
Ладно, вопрос самого низкого уровня.
Какая разница в цене будет у двух кирпичных хат в селе, которые находятся по соседству?
1-я. Обычный кирпич 50-хх годов.
2-я Обычный кирпич 50-хх годов покрашенный яркую модную краску.
Как влияет покрашенность 2-й хаты на цену первой?
Вижу люди уже очень долго на форуме, а основы не понимают. Какой куш?? :mrgreen:

Я вижу вы не вникали в детали проекта, поэтому вам наверное не стоит рассказывать как цены уже отреагировали только на новости об этом
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:32

  Kostia написав:
  BIGor написав:
  Kostia написав:Оранж сити ребрендинг как вам? Уня если не продал сорвал куш

С какого времени основным критерием стоимости недвижки стал цвет фасадов?
Ладно, вопрос самого низкого уровня.
Какая разница в цене будет у двух кирпичных хат в селе, которые находятся по соседству?
1-я. Обычный кирпич 50-хх годов.
2-я Обычный кирпич 50-хх годов покрашенный яркую модную краску.
Как влияет покрашенность 2-й хаты на цену первой?
Вижу люди уже очень долго на форуме, а основы не понимают. Какой куш?? :mrgreen:

Я вижу вы не вникали в детали проекта, поэтому вам наверное не стоит рассказывать как цены уже отреагировали только на новости об этом

Навіть двоповерхові бараки і нефарбовані общажки - зростають в ціні. Ціни КРЖН - поступово відновлюються до рівня 2013 р.
Такими темпами, в 2022 - 2к "хрущовки" з убогим ремонтом біля метро - будуть коштувати 60 000 дол.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:06

  Kostia написав:
  BIGor написав:
  Kostia написав:Оранж сити ребрендинг как вам? Уня если не продал сорвал куш

С какого времени основным критерием стоимости недвижки стал цвет фасадов?
Ладно, вопрос самого низкого уровня.
Какая разница в цене будет у двух кирпичных хат в селе, которые находятся по соседству?
1-я. Обычный кирпич 50-хх годов.
2-я Обычный кирпич 50-хх годов покрашенный яркую модную краску.
Как влияет покрашенность 2-й хаты на цену первой?
Вижу люди уже очень долго на форуме, а основы не понимают. Какой куш?? :mrgreen:

Я вижу вы не вникали в детали проекта, поэтому вам наверное не стоит рассказывать как цены уже отреагировали только на новости об этом

Будет внятный ответ на мой вопрос? А то только "куш", "отреагировали", "ребрендинг".
BIGor
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