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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8912891389148915>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Такими темпами, в 2022 - 2к "хрущовки" з убогим ремонтом біля метро - будуть коштувати 60 000 дол.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... 7a0f24ff08
и первый этаж
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-h- ... 7;promoted
Не знаю возле метро это или нет.
Сейчас уже просят не меньше, чем просили в 13-ом.

Не помню, за сколько Макс покупал ЖК Голосеево в 13-ом?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/golo ... bbad8598a3
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Главное что бы тот 2013 не настал ... новость красным, ремонты лучше отложить пока

https://korrespondent.net/ukraine/44192 ... anvare-hur

Может и пугают, готовят к сильным подорожаниям проезда и т.д.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:46

Що скажете?

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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:46

  Чукча2 написав:Главное что бы тот 2013 не настал ... новость красным, ремонты лучше отложить пока

https://korrespondent.net/ukraine/44192 ... anvare-hur

Может и пугают, готовят к сильным подорожаниям проезда и т.д.

Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:48

  Чукча2 написав:Главное что бы тот 2013 не настал ... новость красным, ремонты лучше отложить пока

https://korrespondent.net/ukraine/44192 ... anvare-hur

Может и пугают, готовят к сильным подорожаниям проезда и т.д.

Есть и другое мнение.
https://korrespondent.net/ukraine/44186 ... ign-Policy
Я тоже не вижу никакой выгоды в этом действии. Плюс, чтобы это нашло поддержку в обществе, нужно накачиваение общества пропагандой, как было во время Майдана и крымнаша, что мы не видим.
Даже если это произойдет, то коснется некоторых восточных территорий, которые сейчас не играют такой важной роли в экономике как раньше. Экономического шока не будет.
Я бы не воспринимал всерьез этот фактор.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?

Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 21 лис, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:57

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?

Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.

А правнуки владельцев жилья во Львове и в Киеве, где они сейчас?
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:57

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?

Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.

Есть квартирки в Крыму, а есть в ДНР. Всяко может быть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:04

Еще добавлю вещь, которую многим будет неприятно слышать.
Окупация возможна только до границ Полтавской области. Сравнительно безболезненно оккупацию можно провернуть только в некоторых регионах, хотя и там за последние 7 лет ярых любителей России стало не так видно. Сейчас нет того раскола общества, как после Майдана.
Поток беженцев, как это было в 14, приведет к существенному росту цен аренды и со временем оживлению на рынке продаж квартир.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:05

Успіх домики в лесу подходят волчицам.
vitaliian
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