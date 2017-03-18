и первый этаж
Не знаю возле метро это или нет.
Сейчас уже просят не меньше, чем просили в 13-ом.
Не помню, за сколько Макс покупал ЖК Голосеево в 13-ом?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 11:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и первый этаж
Не знаю возле метро это или нет.
Сейчас уже просят не меньше, чем просили в 13-ом.
Не помню, за сколько Макс покупал ЖК Голосеево в 13-ом?
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Главное что бы тот 2013 не настал ... новость красным, ремонты лучше отложить пока
Может и пугают, готовят к сильным подорожаниям проезда и т.д.
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:46
Що скажете?
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:46
Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:48
Есть и другое мнение.
Я тоже не вижу никакой выгоды в этом действии. Плюс, чтобы это нашло поддержку в обществе, нужно накачиваение общества пропагандой, как было во время Майдана и крымнаша, что мы не видим.
Даже если это произойдет, то коснется некоторых восточных территорий, которые сейчас не играют такой важной роли в экономике как раньше. Экономического шока не будет.
Я бы не воспринимал всерьез этот фактор.
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 21 лис, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:57
А правнуки владельцев жилья во Львове и в Киеве, где они сейчас?
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:57
Есть квартирки в Крыму, а есть в ДНР. Всяко может быть.
Додано: Нед 21 лис, 2021 12:04
Еще добавлю вещь, которую многим будет неприятно слышать.
Окупация возможна только до границ Полтавской области. Сравнительно безболезненно оккупацию можно провернуть только в некоторых регионах, хотя и там за последние 7 лет ярых любителей России стало не так видно. Сейчас нет того раскола общества, как после Майдана.
Поток беженцев, как это было в 14, приведет к существенному росту цен аренды и со временем оживлению на рынке продаж квартир.
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