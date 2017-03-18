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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8913891489158916>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:06

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?

Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.

Есть квартирки в Крыму, а есть в ДНР. Всяко может быть.

Знакомые родственников живут в Луганске, купили двушку на окраине за 22тыс.дол. Панель 80-х годов. Так что если кто думает, что там почти бесплатно - ошибаетесь
Damien
 
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  Успіх написав:Нехай Ккц знає, що ми знаєм ;)
Що ми - в темі ;)


Долярчик, тебя не смущает, что лицо автора роликов напрочь лишено внешних признаков интеллекта? Ну как такое можно смотреть всерьез?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:23

  Vlad442 написав:Не помню, за сколько Макс покупал ЖК Голосеево в 13-ом?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/golo ... bbad8598a3

Ремонт не модный.
Зачем брать квартиру в тихом месте по 2 куе метр под косметический ремонт, если можно взять ЖК White Lines над мощнейшей автомагистралью по 3куе потом + докинуть 1 куе в ремонт и ближайшие 5-7 лет наслаждаться перфораторными трелями?
Как раз когда все переделают ремонты и перфораторы затихнут, дом выйдет из моды :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:32

  Damien написав:Знакомые родственников живут в Луганске, купили двушку на окраине за 22тыс.дол. Панель 80-х годов. Так что если кто думает, что там почти бесплатно - ошибаетесь

Очень как-то сомнительно, в Луганске из транспорта осталась только одна линия тролейбуса, трамвай закрыли. Явно нет платежеспособного населения. И тут двуха на окраине по цене однухи в обычном обл. центре Украины. Странно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:39

  BIGor написав:
  Damien написав:Знакомые родственников живут в Луганске, купили двушку на окраине за 22тыс.дол. Панель 80-х годов. Так что если кто думает, что там почти бесплатно - ошибаетесь

Очень как-то сомнительно, в Луганске из транспорта осталась только одна линия тролейбуса, трамвай закрыли. Явно нет платежеспособного населения. И тут двуха на окраине по цене однухи в обычном обл. центре Украины. Странно.

Пропаганда они там при чивокуне столько не стоили на окраине
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:50

  Damien написав:
  Успіх написав:Нехай Ккц знає, що ми знаєм ;)
Що ми - в темі ;)


Долярчик, тебя не смущает, что лицо автора роликов напрочь лишено внешних признаков интеллекта? Ну как такое можно смотреть всерьез?

Так він, наче, кандидат економічних наук :lol: :mrgreen: має МВА :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 21 лис, 2021 12:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:52

  vitaliian написав:Успіх домики в лесу подходят волчицам.

Все збігається 👍😀
Це - УСПІХ!👍😁
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А якщо так? :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я нашел эти «заставленные корчами из ссср дворы»!
это фк2
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:36

  kingkongovets написав:я нашел эти «заставленные корчами из ссср дворы»!
это фк2

Да это "ушастый" Запор в хорошем состоянии

Только не бедный человек может поддерживать Запор в таком состоянии :)
Я не шучу ...
pesikot
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