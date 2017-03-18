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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:06
BIGor написав: Vlad442 написав: BIGor написав:
Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?
Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.
Есть квартирки в Крыму, а есть в ДНР
. Всяко может быть.
Знакомые родственников живут в Луганске, купили двушку на окраине
за 22тыс.дол. Панель 80-х годов
. Так что если кто думает, что там почти бесплатно - ошибаетесь
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Damien
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:10
Успіх написав:
Нехай Ккц знає, що ми знаєм
Що ми - в темі
Долярчик, тебя не смущает, что лицо автора роликов напрочь лишено внешних признаков интеллекта? Ну как такое можно смотреть всерьез?
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Damien
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:23
Ремонт не модный.
Зачем брать квартиру в тихом месте по 2 куе метр под косметический ремонт, если можно взять ЖК White Lines над мощнейшей автомагистралью по 3куе потом + докинуть 1 куе в ремонт и ближайшие 5-7 лет наслаждаться перфораторными трелями?
Как раз когда все переделают ремонты и перфораторы затихнут, дом выйдет из моды
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:32
Damien написав:
Знакомые родственников живут в Луганске, купили двушку на окраине
за 22тыс.дол. Панель 80-х годов
. Так что если кто думает, что там почти бесплатно - ошибаетесь
Очень как-то сомнительно, в Луганске из транспорта осталась только одна линия тролейбуса, трамвай закрыли. Явно нет платежеспособного населения. И тут двуха на окраине по цене однухи в обычном обл. центре Украины. Странно.
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BIGor
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:39
BIGor написав: Damien написав:
Знакомые родственников живут в Луганске, купили двушку на окраине
за 22тыс.дол. Панель 80-х годов
. Так что если кто думает, что там почти бесплатно - ошибаетесь
Очень как-то сомнительно, в Луганске из транспорта осталась только одна линия тролейбуса, трамвай закрыли. Явно нет платежеспособного населения. И тут двуха на окраине по цене однухи в обычном обл. центре Украины. Странно.
Пропаганда они там при чивокуне столько не стоили на окраине
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vitaliian
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:50
Damien написав: Успіх написав:
Нехай Ккц знає, що ми знаєм
Що ми - в темі
Долярчик, тебя не смущает, что лицо автора роликов напрочь лишено внешних признаков интеллекта? Ну как такое можно смотреть всерьез?
Так він, наче, кандидат економічних наук
має МВА
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 21 лис, 2021 12:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:52
vitaliian написав:Успіх
домики в лесу подходят волчицам.
Все збігається 👍😀
Це - УСПІХ!👍😁
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kingkongovets
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Додано: Нед 21 лис, 2021 13:36
kingkongovets написав:
я нашел эти «заставленные корчами из ссср дворы»!
это фк2
Да это "ушастый" Запор в хорошем состоянии
Только не бедный человек может поддерживать Запор в таком состоянии
Я не шучу ...
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pesikot
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