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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лис, 2021 13:37
pesikot написав: kingkongovets написав:
я нашел эти «заставленные корчами из ссср дворы»!
это фк2
Да это "ушастый" Запор в хорошем состоянии
Только не бедный человек может поддерживать Запор в таком состоянии
Я не шучу ...
та он в идеале просто, реально как новый)
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kingkongovets
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