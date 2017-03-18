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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лис, 2021 13:37
pesikot написав: kingkongovets написав:
я нашел эти «заставленные корчами из ссср дворы»!
это фк2
Да это "ушастый" Запор в хорошем состоянии
Только не бедный человек может поддерживать Запор в таком состоянии
Я не шучу ...
та он в идеале просто, реально как новый)
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Додано: Нед 21 лис, 2021 14:12
Damien написав: Успіх написав:
Нехай Ккц знає, що ми знаєм
Що ми - в темі
Долярчик, тебя не смущает, что лицо автора роликов напрочь лишено внешних признаков интеллекта? Ну как такое можно смотреть всерьез?
Він того не розуміє. На жаль, ці відосики своєчасно не труться.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 14:49
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Додано: Нед 21 лис, 2021 14:52
Ну, ок - а такі відосики як?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 15:19
Пыпэць... 178 за 85 квадратов. Ремонт что у меня, что здесь под демонтаж. Вот так за 1.5 года спарапланировали к ценам 2013го.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 15:19
Faceless написав:
Смотрю самые популярные/выгодные варианты, которые были в начале года (не включая программы типа 7%) - Правекс, УкрГаз, Ощад, Приват - ничего не изменилось, ставки не повысились.
Вроде чуть вырос UIRD, но это касается подорожания уже выданных в прошлых годах кредитов с плавающей ставкой
Динамики взвешенной ставки отдельно по ипотеке у меня нет. Не видел, чтобы где-то публиковалась. Дорожает среднеарифметическая ставка по всем предложениям банков. Но, думаю, спорить с тем, что стоимость денег растет, вы не станете
UA написав:
Цены на метал вернулись на уровень до начала "Америка печатает доллар".
Это проделки зРадио
К весне-лету с треском обвалятся также энергоносители и продовольствие
BIGor написав:
Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?
Уже воюют - Влад вон отрицает какое-либо значительное влияние на свой бизнес, хотя владеет недвижимостью в почти приграничном Харькове. Как-то для интереса листал архив за 2014-й - практики и тогда все предостережения называли пустым алармизмом
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Додано: Нед 21 лис, 2021 15:24
Успіх написав:
Ну, ок - а такі відосики як?
Какое-то фрик-шоу.
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