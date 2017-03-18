RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8913891489158916

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pesikot написав:
  kingkongovets написав:я нашел эти «заставленные корчами из ссср дворы»!
это фк2

Да это "ушастый" Запор в хорошем состоянии

Только не бедный человек может поддерживать Запор в таком состоянии :)
Я не шучу ...
та он в идеале просто, реально как новый)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10000
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:12

  Damien написав:
  Успіх написав:Нехай Ккц знає, що ми знаєм ;)
Що ми - в темі ;)

Долярчик, тебя не смущает, что лицо автора роликов напрочь лишено внешних признаков интеллекта? Ну как такое можно смотреть всерьез?

Він того не розуміє. На жаль, ці відосики своєчасно не труться.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22450
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1409 раз.
Подякували: 2344 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:49

  Frant написав:
  Damien написав:
  Успіх написав:Нехай Ккц знає, що ми знаєм ;)
Що ми - в темі ;)

Долярчик, тебя не смущает, что лицо автора роликов напрочь лишено внешних признаков интеллекта? Ну как такое можно смотреть всерьез?

Він того не розуміє. На жаль, ці відосики своєчасно не труться.

Так я вже, навіть, кинув "разоблачєніє Мрочковського" - а вам всім далі щось не так :shock: :roll: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 18.03.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну, ок - а такі відосики як?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 18.03.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:19

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Такими темпами, в 2022 - 2к "хрущовки" з убогим ремонтом біля метро - будуть коштувати 60 000 дол.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... 7a0f24ff08
и первый этаж
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-h- ... 7;promoted
Не знаю возле метро это или нет.
Сейчас уже просят не меньше, чем просили в 13-ом.

Не помню, за сколько Макс покупал ЖК Голосеево в 13-ом?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/golo ... bbad8598a3

Пыпэць... 178 за 85 квадратов. Ремонт что у меня, что здесь под демонтаж. Вот так за 1.5 года спарапланировали к ценам 2013го.
airmax78
 
Повідомлень: 39964
З нами з: 25.10.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 4875 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:19

  Faceless написав:Смотрю самые популярные/выгодные варианты, которые были в начале года (не включая программы типа 7%) - Правекс, УкрГаз, Ощад, Приват - ничего не изменилось, ставки не повысились.
Вроде чуть вырос UIRD, но это касается подорожания уже выданных в прошлых годах кредитов с плавающей ставкой


Динамики взвешенной ставки отдельно по ипотеке у меня нет. Не видел, чтобы где-то публиковалась. Дорожает среднеарифметическая ставка по всем предложениям банков. Но, думаю, спорить с тем, что стоимость денег растет, вы не станете

  UA написав:Цены на метал вернулись на уровень до начала "Америка печатает доллар".
Это проделки зРадио


К весне-лету с треском обвалятся также энергоносители и продовольствие

  BIGor написав:Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?


Уже воюют - Влад вон отрицает какое-либо значительное влияние на свой бизнес, хотя владеет недвижимостью в почти приграничном Харькове. Как-то для интереса листал архив за 2014-й - практики и тогда все предостережения называли пустым алармизмом
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11710
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2773 раз.
Подякували: 6086 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:24

  Успіх написав:Ну, ок - а такі відосики як?

Какое-то фрик-шоу.
airmax78
 
Повідомлень: 39964
З нами з: 25.10.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 4875 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8913891489158916
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2164, 2165, 2166
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21656 4021447
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 09:53
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
713 380627
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 13:15
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 51084
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34761)
21.11.2021 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.