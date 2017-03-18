Додано: Нед 21 лис, 2021 16:19

vitaliian написав: BIGor написав: Damien написав: Знакомые родственников живут в Луганске, купили двушку на окраине за 22тыс.дол. Панель 80-х годов. Так что если кто думает, что там почти бесплатно - ошибаетесь Знакомые родственников живут в Луганске, купили двушкуза 22тыс.дол.. Так что если кто думает, что там почти бесплатно - ошибаетесь

Очень как-то сомнительно, в Луганске из транспорта осталась только одна линия тролейбуса, трамвай закрыли. Явно нет платежеспособного населения. И тут двуха на окраине по цене однухи в обычном обл. центре Украины. Странно. Очень как-то сомнительно, в Луганске из транспорта осталась только одна линия тролейбуса, трамвай закрыли. Явно нет платежеспособного населения. И тут двуха на окраине по цене однухи в обычном обл. центре Украины. Странно.

Пропаганда они там при чивокуне столько не стоили на окраине Пропаганда они там при чивокуне столько не стоили на окраине

, мне нравится Ваша уверенность. Вы уверены всегда и везде, даже в тех вопросах где не разбираетесь и в тех, где явно ошибаетесь.Эти же родственники(знакомые которых сейчас купили двушку) сами покупали в 2013 себе. Так вот - самое дешманское жилье стоило 25тыс. В итоге они тогда купили за 28тыс хрущ 30 квадратов в еще более дешевом районе, чем та окраина(окраина - это не всегда дешевле). Они и сейчас эту цену (22тыс за двушку) преподносят как ДЕШЕВО, а не как дорого). Такие двушки тогда стоили около 45тыс, т.е вдвое больше., Вам надо срочно садиться за диссертацию "Влияние трамвайных линий на стоимость жилья в отдельно взятом городе"