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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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kingkongovets
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Додано: Нед 21 лис, 2021 13:36
kingkongovets написав:
я нашел эти «заставленные корчами из ссср дворы»!
это фк2
Да это "ушастый" Запор в хорошем состоянии
Только не бедный человек может поддерживать Запор в таком состоянии
Я не шучу ...
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pesikot
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Додано: Нед 21 лис, 2021 13:37
pesikot написав: kingkongovets написав:
я нашел эти «заставленные корчами из ссср дворы»!
это фк2
Да это "ушастый" Запор в хорошем состоянии
Только не бедный человек может поддерживать Запор в таком состоянии
Я не шучу ...
та он в идеале просто, реально как новый)
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kingkongovets
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Додано: Нед 21 лис, 2021 15:19
Пыпэць... 178 за 85 квадратов. Ремонт что у меня, что здесь под демонтаж. Вот так за 1.5 года спарапланировали к ценам 2013го.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 15:19
Faceless написав:
Смотрю самые популярные/выгодные варианты, которые были в начале года (не включая программы типа 7%) - Правекс, УкрГаз, Ощад, Приват - ничего не изменилось, ставки не повысились.
Вроде чуть вырос UIRD, но это касается подорожания уже выданных в прошлых годах кредитов с плавающей ставкой
Динамики взвешенной ставки отдельно по ипотеке у меня нет. Не видел, чтобы где-то публиковалась. Дорожает среднеарифметическая ставка по всем предложениям банков. Но, думаю, спорить с тем, что стоимость денег растет, вы не станете
UA написав:
Цены на метал вернулись на уровень до начала "Америка печатает доллар".
Это проделки зРадио
К весне-лету с треском обвалятся также энергоносители и продовольствие
BIGor написав:
Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?
Уже воюют - Влад вон отрицает какое-либо значительное влияние на свой бизнес, хотя владеет недвижимостью в почти приграничном Харькове. Как-то для интереса листал архив за 2014-й - практики и тогда все предостережения называли пустым алармизмом
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Додано: Нед 21 лис, 2021 15:24
Успіх написав:
Ну, ок - а такі відосики як?
Какое-то фрик-шоу.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 16:13
zРадио написав: Faceless написав:
Смотрю самые популярные/выгодные варианты, которые были в начале года (не включая программы типа 7%) - Правекс, УкрГаз, Ощад, Приват - ничего не изменилось, ставки не повысились.
Вроде чуть вырос UIRD, но это касается подорожания уже выданных в прошлых годах кредитов с плавающей ставкой
Динамики взвешенной ставки отдельно по ипотеке у меня нет. Не видел, чтобы где-то публиковалась. Дорожает среднеарифметическая ставка по всем предложениям банков. Но, думаю, спорить с тем, что стоимость денег растет, вы не станете
Подозреваю, что среднеарифметическая выросла за счёт поднятия ставок в тех банках, которые не особо то ту ипотеку и выдавали. Да, стоимость денег слегка растёт (слегка - потому что не видно заметного роста ставок на привлечение), но речь конкретно о предложениях ипотеки - те банки, кто выдавал подавляющее большинство кредитов, ставки не подняли.
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Faceless
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Додано: Нед 21 лис, 2021 16:17
zРадио написав:
К весне-лету с треском обвалятся также энергоносители и продовольствие
продовольствие обвалится потому, что обвалится цена на газ (доля которого высока при производстве азотных удобрений), верно ?
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baraka
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Додано: Нед 21 лис, 2021 16:19
vitaliian
vitaliian написав: BIGor написав: Damien написав:
Знакомые родственников живут в Луганске, купили двушку на окраине
за 22тыс.дол. Панель 80-х годов
. Так что если кто думает, что там почти бесплатно - ошибаетесь
Очень как-то сомнительно, в Луганске из транспорта осталась только одна линия тролейбуса, трамвай закрыли. Явно нет платежеспособного населения. И тут двуха на окраине по цене однухи в обычном обл. центре Украины. Странно.
Пропаганда они там при чивокуне столько не стоили на окраине
, мне нравится Ваша уверенность. Вы уверены всегда и везде, даже в тех вопросах где не разбираетесь и в тех, где явно ошибаетесь.
Эти же родственники(знакомые которых сейчас купили двушку) сами покупали в 2013 себе. Так вот - самое дешманское жилье стоило 25тыс. В итоге они тогда купили за 28тыс хрущ 30 квадратов в еще более дешевом районе, чем та окраина(окраина - это не всегда дешевле). Они и сейчас эту цену (22тыс за двушку) преподносят как ДЕШЕВО, а не как дорого). Такие двушки тогда стоили около 45тыс, т.е вдвое больше.BIGor
, Вам надо срочно садиться за диссертацию "Влияние трамвайных линий на стоимость жилья в отдельно взятом городе"
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Damien
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