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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8913891489158916>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я нашел эти «заставленные корчами из ссср дворы»!
это фк2
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:36

  kingkongovets написав:я нашел эти «заставленные корчами из ссср дворы»!
это фк2

Да это "ушастый" Запор в хорошем состоянии

Только не бедный человек может поддерживать Запор в таком состоянии :)
Я не шучу ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pesikot написав:
  kingkongovets написав:я нашел эти «заставленные корчами из ссср дворы»!
это фк2

Да это "ушастый" Запор в хорошем состоянии

Только не бедный человек может поддерживать Запор в таком состоянии :)
Я не шучу ...
та он в идеале просто, реально как новый)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:19

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Такими темпами, в 2022 - 2к "хрущовки" з убогим ремонтом біля метро - будуть коштувати 60 000 дол.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... 7a0f24ff08
и первый этаж
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-h- ... 7;promoted
Не знаю возле метро это или нет.
Сейчас уже просят не меньше, чем просили в 13-ом.

Не помню, за сколько Макс покупал ЖК Голосеево в 13-ом?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/golo ... bbad8598a3

Пыпэць... 178 за 85 квадратов. Ремонт что у меня, что здесь под демонтаж. Вот так за 1.5 года спарапланировали к ценам 2013го.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:19

  Faceless написав:Смотрю самые популярные/выгодные варианты, которые были в начале года (не включая программы типа 7%) - Правекс, УкрГаз, Ощад, Приват - ничего не изменилось, ставки не повысились.
Вроде чуть вырос UIRD, но это касается подорожания уже выданных в прошлых годах кредитов с плавающей ставкой


Динамики взвешенной ставки отдельно по ипотеке у меня нет. Не видел, чтобы где-то публиковалась. Дорожает среднеарифметическая ставка по всем предложениям банков. Но, думаю, спорить с тем, что стоимость денег растет, вы не станете

  UA написав:Цены на метал вернулись на уровень до начала "Америка печатает доллар".
Это проделки зРадио


К весне-лету с треском обвалятся также энергоносители и продовольствие

  BIGor написав:Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?


Уже воюют - Влад вон отрицает какое-либо значительное влияние на свой бизнес, хотя владеет недвижимостью в почти приграничном Харькове. Как-то для интереса листал архив за 2014-й - практики и тогда все предостережения называли пустым алармизмом
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:24

  Успіх написав:Ну, ок - а такі відосики як?

Какое-то фрик-шоу.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чудом сохранившийся образец «исторической» застройки саперного поля на фоне строящихся «уродующих лицо города бетонных монстров» тт

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Смотрю самые популярные/выгодные варианты, которые были в начале года (не включая программы типа 7%) - Правекс, УкрГаз, Ощад, Приват - ничего не изменилось, ставки не повысились.
Вроде чуть вырос UIRD, но это касается подорожания уже выданных в прошлых годах кредитов с плавающей ставкой


Динамики взвешенной ставки отдельно по ипотеке у меня нет. Не видел, чтобы где-то публиковалась. Дорожает среднеарифметическая ставка по всем предложениям банков. Но, думаю, спорить с тем, что стоимость денег растет, вы не станете


Подозреваю, что среднеарифметическая выросла за счёт поднятия ставок в тех банках, которые не особо то ту ипотеку и выдавали. Да, стоимость денег слегка растёт (слегка - потому что не видно заметного роста ставок на привлечение), но речь конкретно о предложениях ипотеки - те банки, кто выдавал подавляющее большинство кредитов, ставки не подняли.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:17

  zРадио написав:К весне-лету с треском обвалятся также энергоносители и продовольствие


продовольствие обвалится потому, что обвалится цена на газ (доля которого высока при производстве азотных удобрений), верно ?
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:19

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  Damien написав:Знакомые родственников живут в Луганске, купили двушку на окраине за 22тыс.дол. Панель 80-х годов. Так что если кто думает, что там почти бесплатно - ошибаетесь

Очень как-то сомнительно, в Луганске из транспорта осталась только одна линия тролейбуса, трамвай закрыли. Явно нет платежеспособного населения. И тут двуха на окраине по цене однухи в обычном обл. центре Украины. Странно.

Пропаганда они там при чивокуне столько не стоили на окраине

vitaliian, мне нравится Ваша уверенность. Вы уверены всегда и везде, даже в тех вопросах где не разбираетесь и в тех, где явно ошибаетесь.
Эти же родственники(знакомые которых сейчас купили двушку) сами покупали в 2013 себе. Так вот - самое дешманское жилье стоило 25тыс. В итоге они тогда купили за 28тыс хрущ 30 квадратов в еще более дешевом районе, чем та окраина(окраина - это не всегда дешевле). Они и сейчас эту цену (22тыс за двушку) преподносят как ДЕШЕВО, а не как дорого). Такие двушки тогда стоили около 45тыс, т.е вдвое больше.
BIGor, Вам надо срочно садиться за диссертацию "Влияние трамвайных линий на стоимость жилья в отдельно взятом городе" :D
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