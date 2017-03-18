К началу осени и жилье просто обязано обвалиться?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лис, 2021 16:25
Додано: Нед 21 лис, 2021 16:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 21 лис, 2021 16:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
там чувачок кстати вполне адекватный и говорит абсолютно правильные вещи, про щук и карасей, да про мотивацию и выгорание в точку прям
вот только модель его бизнеса по многим причинам для киева сомнительна
Додано: Нед 21 лис, 2021 16:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Cказки не пишите о Луганске, если там отказались от ОТ, то реального платежеспособного населения очень мало. Там хоть реального 300 тыс. населения осталось? Чем передвигаются туземцы? Наверное все пересели на личные автомобили из-за богатства.
Додано: Нед 21 лис, 2021 17:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Частные объявления в топе (люди платят за объявление, поэтому им нет смысла выставлять совсем непродаваемые цены)
Судя по постам выше, цены сейчас в два раза ниже 13-ого в долларах, так что иметь квартиру даже в Луганске выгодней, чем гривну под матрасом.
Это к тому, что недвига, как правило, более стабильная сущность, чем валюта или даже государство.
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