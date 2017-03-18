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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8913891489158916

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:25

  zРадио написав:К весне-лету с треском обвалятся также энергоносители и продовольствие


К началу осени и жилье просто обязано обвалиться?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  zРадио написав:К весне-лету с треском обвалятся также энергоносители и продовольствие


К началу осени и жилье просто обязано обвалиться?
Конечно. Прогноз не читали?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  Успіх написав:Нехай Ккц знає, що ми знаєм ;)
Що ми - в темі ;)


Долярчик, тебя не смущает, что лицо автора роликов напрочь лишено внешних признаков интеллекта? Ну как такое можно смотреть всерьез?
там чувачок кстати вполне адекватный и говорит абсолютно правильные вещи, про щук и карасей, да про мотивацию и выгорание в точку прям
вот только модель его бизнеса по многим причинам для киева сомнительна
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:BIGor, Вам надо срочно садиться за диссертацию "Влияние трамвайных линий на стоимость жилья в отдельно взятом городе"

Cказки не пишите о Луганске, если там отказались от ОТ, то реального платежеспособного населения очень мало. Там хоть реального 300 тыс. населения осталось? Чем передвигаются туземцы? Наверное все пересели на личные автомобили из-за богатства.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Частные объявления в топе (люди платят за объявление, поэтому им нет смысла выставлять совсем непродаваемые цены)
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvar ... rrency=USD
Судя по постам выше, цены сейчас в два раза ниже 13-ого в долларах, так что иметь квартиру даже в Луганске выгодней, чем гривну под матрасом.
Это к тому, что недвига, как правило, более стабильная сущность, чем валюта или даже государство.
Vlad442
 
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