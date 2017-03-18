Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Нехай Ккц знає, що ми знаєм Що ми - в темі
Долярчик, тебя не смущает, что лицо автора роликов напрочь лишено внешних признаков интеллекта? Ну как такое можно смотреть всерьез?
там чувачок кстати вполне адекватный и говорит абсолютно правильные вещи, про щук и карасей, да про мотивацию и выгорание в точку прям вот только модель его бизнеса по многим причинам для киева сомнительна
Damien написав:BIGor, Вам надо срочно садиться за диссертацию "Влияние трамвайных линий на стоимость жилья в отдельно взятом городе"
Cказки не пишите о Луганске, если там отказались от ОТ, то реального платежеспособного населения очень мало. Там хоть реального 300 тыс. населения осталось? Чем передвигаются туземцы? Наверное все пересели на личные автомобили из-за богатства.
Частные объявления в топе (люди платят за объявление, поэтому им нет смысла выставлять совсем непродаваемые цены) https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvar ... rrency=USD Судя по постам выше, цены сейчас в два раза ниже 13-ого в долларах, так что иметь квартиру даже в Луганске выгодней, чем гривну под матрасом. Это к тому, что недвига, как правило, более стабильная сущность, чем валюта или даже государство.
Vlad442 написав:Судя по постам выше, цены сейчас в два раза ниже 13-ого в долларах, так что иметь квартиру даже в Луганске выгодней, чем гривну под матрасом. Это к тому, что недвига, как правило, более стабильная сущность, чем валюта или даже государство.
сравниваете зелёное с длинным ?
Если недвига в Украине более стабильна чем государство Украина, то зачем покупать недвигу в нестабильном государстве ? Лучше купить недвигу в стабильном государстве (при прочих равных), ы?
Востаннє редагувалось baraka в Нед 21 лис, 2021 18:29, всього редагувалось 2 разів.
BIGor написав:Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?
Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.
Квартиры в нормальных и ликвидных местах в Крыму стоят не дешевле, чем при Украине. Знакомые нормально скинули квартиру в старом доме с ремонтом 90х годов за 2 куе квадрат. Дело было три года назад.
То есть если выбирать между вариантами Крыма и Донбасса ответ очевиден. Можно ещё сравнить цены Киева и средние по городам РФ. Вангую, что цена метра Киева болтается где-то во втором десятке городов РФ, а возможно и дальше. Но это я в фантастику полез