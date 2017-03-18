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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8914891589168917

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:47

  Vlad442 написав:Еще добавлю вещь, которую многим будет неприятно слышать.
Окупация возможна только до границ Полтавской области. Сравнительно безболезненно оккупацию можно провернуть только в некоторых регионах, хотя и там за последние 7 лет ярых любителей России стало не так видно. Сейчас нет того раскола общества, как после Майдана.
Поток беженцев, как это было в 14, приведет к существенному росту цен аренды и со временем оживлению на рынке продаж квартир.


1.не может быть оккупация безболезненной.
потому что не будет без сопротивления со стороны Украины.
2.будут огромные людские и материальные потери.
3.помимо всего прочего, этот сам факт обвалит экономику.
4. аренда в 2014 взлетела, а в 2015 рухнула еще ниже.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:54

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?

Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.


Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:19

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  kingkongovets написав:
Damien написав:
  Успіх написав:Нехай Ккц знає, що ми знаєм ;)
Що ми - в темі ;)


Долярчик, тебя не смущает, что лицо автора роликов напрочь лишено внешних признаков интеллекта? Ну как такое можно смотреть всерьез?
там чувачок кстати вполне адекватный и говорит абсолютно правильные вещи, про щук и карасей, да про мотивацию и выгорание в точку прям
вот только модель его бизнеса по многим причинам для киева сомнительна

І, звичайно, Ккц - не озвучить нам ці причини?(по яким таким причинам маЦква- відрізняється від КиЙова?)
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:22

Успіх половина всех бизнес моделей неэффективна и нежизнеспособна, но только никто не знает какая именно половина.
vitaliian
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