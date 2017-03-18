|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 21 лис, 2021 18:47
Vlad442 написав:
Еще добавлю вещь, которую многим будет неприятно слышать.
Окупация возможна только до границ Полтавской области. Сравнительно безболезненно оккупацию можно провернуть только в некоторых регионах, хотя и там за последние 7 лет ярых любителей России стало не так видно. Сейчас нет того раскола общества, как после Майдана.
Поток беженцев, как это было в 14, приведет к существенному росту цен аренды и со временем оживлению на рынке продаж квартир.
1.не может быть оккупация безболезненной.
потому что не будет без сопротивления со стороны Украины.
2.будут огромные людские и материальные потери.
3.помимо всего прочего, этот сам факт обвалит экономику.
4. аренда в 2014 взлетела, а в 2015 рухнула еще ниже.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12398
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6354 раз.
- Подякували: 3373 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 21 лис, 2021 18:54
Vlad442 написав: BIGor написав:
Интересно, лендлорды пойдут воевать с РФ за свои стояки квартир в Киеве? Где там Трибека?
Может это прозвучит грубо, но недвига зачастую более стабильная вещь, чем государство. Сколько стоят квартиры в Крыму? Или правнуки владельца хатынки под Львовом могут жить там и сейчас, а сколько государств и валют над ними поменялось за 110 лет? Даже в днрах просят за квартиры пачки долларов из ненавистной Америки.
Это звучит очень грубо.
Я уже как-то писал, что в дореволюционном доме, правнучка владелицы дома живет в коммуналке, в 1 комнате. А ей мог принадлежать весь дом.
"-Мы к Вам, профэссор, и вот по какому делу.."(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12398
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6354 раз.
- Подякували: 3373 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:19
kingkongovets написав: Damien написав: Успіх написав:
Нехай Ккц знає, що ми знаєм
Що ми - в темі
Долярчик, тебя не смущает, что лицо автора роликов напрочь лишено внешних признаков интеллекта? Ну как такое можно смотреть всерьез?
там чувачок кстати вполне адекватный и говорит абсолютно правильные вещи, про щук и карасей, да про мотивацию и выгорание в точку прямвот только модель его бизнеса по многим причинам для киева сомнительна
І, звичайно, Ккц - не озвучить нам ці причини?(по яким таким причинам оренда комерції в росії - відрізняється від України?)
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 21 лис, 2021 19:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2033
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:22
Успіх половина всех бизнес моделей неэффективна и нежизнеспособна, но только никто не знает какая именно половина.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9201
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:24
vitaliian написав:Успіх
половина всех бизнес моделей неэффективна и нежизнеспособна, но только никто не знает какая именно половина.
Типу, які бізнеси "заселяти", а яких посилати на юххх?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2033
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:34
baraka написав: Vlad442 написав:
Судя по постам выше, цены сейчас в два раза ниже 13-ого в долларах, так что иметь квартиру даже в Луганске выгодней, чем гривну под матрасом.
Это к тому, что недвига, как правило, более стабильная сущность, чем валюта или даже государство.
сравниваете зелёное с длинным ?
Если недвига в Украине более стабильна чем государство Украина, то зачем покупать недвигу в нестабильном государстве ? Лучше купить недвигу в стабильном государстве (при прочих равных), ы?
1. ЛНР уже "государство"? З яких пір?
2. Україна стабільна?
Що барака має на увазі, Об"єднане Королівство? Швецію?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26795
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1313 раз.
- Подякували: 2186 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:37
vitaliian написав:Успіх
половина всех бизнес моделей неэффективна и нежизнеспособна, но только никто не знает какая именно половина.
не половина, а 99.9%
0.1% якимось чудом виживає, і то не на довго: нема нічого вічного під Місяцем
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26795
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1313 раз.
- Подякували: 2186 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:45
flyman вам надо подружиться с zрадио, нельзя так фривольничать с цифрами.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9201
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:50
rjkz написав: Vlad442 написав:
Еще добавлю вещь, которую многим будет неприятно слышать.
Окупация возможна только до границ Полтавской области. Сравнительно безболезненно оккупацию можно провернуть только в некоторых регионах, хотя и там за последние 7 лет ярых любителей России стало не так видно. Сейчас нет того раскола общества, как после Майдана.
Поток беженцев, как это было в 14, приведет к существенному росту цен аренды и со временем оживлению на рынке продаж квартир.
1.не может быть оккупация безболезненной.
потому что не будет без сопротивления со стороны Украины.
2.будут огромные людские и материальные потери.
3.помимо всего прочего, этот сам факт обвалит экономику.
4. аренда в 2014 взлетела, а в 2015 рухнула еще ниже.
Оренда (в доларах) - в 2015 в порівнянні з 2013 - просіла в 3 (три) рази.
Вона донині не вийшла на рівень 2013 р.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22448
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1409 раз.
- Подякували: 2341 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:02
flyman написав: vitaliian написав:Успіх
половина всех бизнес моделей неэффективна и нежизнеспособна, но только никто не знает какая именно половина.
не половина, а 99.9% 0.1% якимось чудом виживає
, і то не на довго: нема нічого вічного під Місяцем
Тобто те, що мій бізнес тримається на плаву вже 11р. це - СУПЕР-УСПІХ!?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2033
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21656
|4021656
|
Суб 20 лис, 2021 09:53
Frant
|
|713
|380670
|
|
|20
|51088
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|