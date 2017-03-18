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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8915891689178918

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:11

  vitaliian написав:flyman вам надо подружиться с zрадио, нельзя так фривольничать с цифрами.

тобто привести статистику, скільки нових бізнесів прогоряє за перших 1..5 років?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:12

  Успіх написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Успіх половина всех бизнес моделей неэффективна и нежизнеспособна, но только никто не знает какая именно половина.

не половина, а 99.9%
0.1% якимось чудом виживає, і то не на довго: нема нічого вічного під Місяцем

Тобто те, що мій бізнес тримається на плаву вже 11р. це - СУПЕР-УСПІХ!? :D

фактично так, але ти ж сам бачиш, що він загинається, так як торгівля іде в онлайн.
Але це не бізнес, а самозайнятість.

Ти хоть відосики Мрочковського які постиш слухаєш? Чи тільки дивишся, але не розумієш.
Там сибіряк чітко сказав, що за той час успішний бізнес тобі би приївся, і ти або його або би продав, або знайшов би людину якій би делегував би управління.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 лис, 2021 20:16, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Оренда (в доларах) - в 2015 в порівнянні з 2013 - просіла в 3 (три) рази.

реальный кейс
2013 - 9кгрн
2015 - 15.5кгрн
во сколько раз просела посчитать сможете?
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 21 лис, 2021 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:24

Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.

Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585

1125/585 = 1.92 раза
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:30

  foxluck написав:Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.

Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585

1125/585 = 1.92 раза

а что, кто то говорит что не упала?
но проФФессор то заявил что в ТРИ раза

сегодня сдается за 19.5кгрн но учитывая что ремонту/мебели/технике уже 10 лет и дом не модный то ИМХО норм)
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:43

  Прохожий написав:
  Frant написав:Оренда (в доларах) - в 2015 в порівнянні з 2013 - просіла в 3 (три) рази.

реальный кейс
2013 - 9кгрн
2015 - 15.5кгрн
во сколько раз просела посчитать сможете?

Най пан переведем 9000 грн по курсу 8, а 15500 - по курсу 26,5 грн/дол. Зможеш?
Потім будемо далі розмовляти.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Прохожий написав:
  Frant написав:Оренда (в доларах) - в 2015 в порівнянні з 2013 - просіла в 3 (три) рази.

реальный кейс
2013 - 9кгрн
2015 - 15.5кгрн
во сколько раз просела посчитать сможете?

Най пан переведем 9000 грн по курсу 8, а 15500 - по курсу 26,5 грн/дол. Зможеш?
Потім будемо далі розмовляти.
Невже втричі виходить? У пана дохтура калькулятор барахлить?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:49

Ще нюанс.
Оренда в 2015 в грн - майже не зросла в порівнянні з 2013.
"Не до жиру, быть бы живу".
Війна йшла на Донбасі. Вже забули, зеленоморді пацюки?

Те, що здавалось в 2013 за 9000 грн, зараз здається за 15500 грн.

Спроби заднім числом натягти ціни 2021 р. на 2015 р. - не конають)))
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:Ще нюанс.
Оренда в 2015 в грн - майже не зросла в порівнянні з 2013.
"Не до жиру, быть бы живу".
Війна йшла на Донбасі. Вже забули, зеленоморді пацюки?

Те, що здавалось в 2013 за 9000 грн, зараз здається за 15500 грн.

Спроби заднім числом натягти ціни 2021 р. на 2015 р. - не конають)))
Пан прохвесор знову бреше
В 2021 там 19+ кгрн
Не набридло бути брехливим блазнем?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:58

  Прохожий написав:
  foxluck написав:Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.

Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585

1125/585 = 1.92 раза

а что, кто то говорит что не упала?
но проФФессор то заявил что в ТРИ раза

сегодня сдается за 19.5кгрн но учитывая что ремонту/мебели/технике уже 10 лет и дом не модный то ИМХО норм)


Меняешь показания. Пару месяцев назад был спор, где ты уверял, что отыграл долларовые потери уже в концу 2015-о. Между "отыграл" и "упало в 3 раза" ближе к реальности последнее

  baraka написав:
  zРадио написав:К весне-лету с треском обвалятся также энергоносители и продовольствие


продовольствие обвалится потому, что обвалится цена на газ (доля которого высока при производстве азотных удобрений), верно ?


В том числе поэтому. А еще потому, что некоторые культуры используются в производстве биотоплива, т.е. являются энергоносителем. В зерновых пузырь небольшой, в масличных и технических - большой

  Damien написав:
  zРадио написав:К весне-лету с треском обвалятся также энергоносители и продовольствие

К началу осени и жилье просто обязано обвалиться?


Предпосылки к этому очень высокие. Отток капитала с развивающихся рынков уже начался. В прошлый раз при ужесточении ДКП доллар взлетел сразу по завершению тейперинга (план-график ФРС - июнь 2022-го)
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