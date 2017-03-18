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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:11
vitaliian написав:flyman
вам надо подружиться с zрадио, нельзя так фривольничать с цифрами.
тобто привести статистику, скільки нових бізнесів прогоряє за перших 1..5 років?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:12
Успіх написав: flyman написав: vitaliian написав:Успіх
половина всех бизнес моделей неэффективна и нежизнеспособна, но только никто не знает какая именно половина.
не половина, а 99.9% 0.1% якимось чудом виживає
, і то не на довго: нема нічого вічного під Місяцем
Тобто те, що мій бізнес тримається на плаву вже 11р. це - СУПЕР-УСПІХ!?
фактично так, але ти ж сам бачиш, що він загинається, так як торгівля іде в онлайн.
Але це не бізнес, а самозайнятість.
Ти хоть відосики Мрочковського які постиш слухаєш? Чи тільки дивишся, але не розумієш.
Там сибіряк чітко сказав, що за той час успішний бізнес тобі би приївся, і ти або його або би продав, або знайшов би людину якій би делегував би управління.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 21 лис, 2021 20:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:16
Frant написав:
Оренда (в доларах) - в 2015 в порівнянні з 2013 - просіла в 3 (три) рази.
реальный кейс
2013 - 9кгрн
2015 - 15.5кгрн
во сколько раз просела посчитать сможете?
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 21 лис, 2021 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:24
Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.
Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585
1125/585 = 1.92 раза
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:30
foxluck написав:Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.
Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585
1125/585 = 1.92 раза
а что, кто то говорит что не упала?
но проФФессор то заявил что в ТРИ раза
сегодня сдается за 19.5кгрн но учитывая что ремонту/мебели/технике уже 10 лет и дом не модный то ИМХО норм)
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:43
Прохожий написав: Frant написав:
Оренда (в доларах) - в 2015 в порівнянні з 2013 - просіла в 3 (три) рази.
реальный кейс
2013 - 9кгрн
2015 - 15.5кгрн
во сколько раз просела посчитать сможете?
Най пан переведем 9000 грн по курсу 8, а 15500 - по курсу 26,5 грн/дол. Зможеш?
Потім будемо далі розмовляти.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:45
Frant написав: Прохожий написав: Frant написав:
Оренда (в доларах) - в 2015 в порівнянні з 2013 - просіла в 3 (три) рази.
реальный кейс
2013 - 9кгрн
2015 - 15.5кгрн
во сколько раз просела посчитать сможете?
Най пан переведем 9000 грн по курсу 8, а 15500 - по курсу 26,5 грн/дол. Зможеш?
Потім будемо далі розмовляти.
Невже втричі виходить? У пана дохтура калькулятор барахлить?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:49
Ще нюанс.
Оренда в 2015 в грн - майже не зросла в порівнянні з 2013.
"Не до жиру, быть бы живу".
Війна йшла на Донбасі. Вже забули, зеленоморді пацюки?
Те, що здавалось в 2013 за 9000 грн, зараз здається за 15500 грн.
Спроби заднім числом натягти ціни 2021 р. на 2015 р. - не конають)))
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:54
Frant написав:Ще нюанс.
Оренда в 2015 в грн - майже не зросла в порівнянні з 2013.
"Не до жиру, быть бы живу".
Війна йшла на Донбасі. Вже забули, зеленоморді пацюки?
Те, що здавалось в 2013 за 9000 грн, зараз здається за 15500 грн.
Спроби заднім числом натягти ціни 2021 р. на 2015 р. - не конають)))
Пан прохвесор знову бреше
В 2021 там 19+ кгрн
Не набридло бути брехливим блазнем?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:58
Прохожий написав: foxluck написав:Прохожий
До 2915 еще далеко и не только лишь все доживут.
Если кроме шуток и в долларе, то в примерно 2 раза:
9000грн/8=$1125
15500грн/26.5=$585
1125/585 = 1.92 раза
а что, кто то говорит что не упала?
но проФФессор то заявил что в ТРИ раза
сегодня сдается за 19.5кгрн но учитывая что ремонту/мебели/технике уже 10 лет и дом не модный то ИМХО норм)
Меняешь показания. Пару месяцев назад был спор, где ты уверял, что отыграл долларовые потери уже в концу 2015-о. Между "отыграл" и "упало в 3 раза" ближе к реальности последнее
baraka написав: zРадио написав:
К весне-лету с треском обвалятся также энергоносители и продовольствие
продовольствие обвалится потому, что обвалится цена на газ (доля которого высока при производстве азотных удобрений), верно ?
В том числе поэтому. А еще потому, что некоторые культуры используются в производстве биотоплива, т.е. являются энергоносителем. В зерновых пузырь небольшой, в масличных и технических - большой
Damien написав: zРадио написав:
К весне-лету с треском обвалятся также энергоносители и продовольствие
К началу осени и жилье просто обязано обвалиться?
Предпосылки к этому очень высокие. Отток капитала с развивающихся рынков уже начался. В прошлый раз при ужесточении ДКП доллар взлетел сразу по завершению тейперинга (план-график ФРС - июнь 2022-го)
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